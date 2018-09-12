Nissan Pulsar покидает европейский рынок из-за низкого спроса

Nissan решил отозвать модель Pulsar с европейского рынка, поскольку производство 5-дверного хэтчбека в еврозоне прекратилось еще в июне из-за стремительно переключающегося внимания европейских клиентов от традиционных сегментов к кроссоверам.

Проще говоря, Pulsar — который был представленный в 2014 году, так и не оправдал ожиданий Nissan по объемам продаж.

Изначально в планы японского производителя входила реализация 64 тысяч единиц ежегодно, но в реальности эта цифра ограничилась в минувшем году лишь 24 221 реализованным авто.

Также есть не очень приятная новость для россиян: вскоре наш рынок покинет компактный седан Nissan Almera , который был очень популярен в 2014 году, но после этого спрос на седан пополз вниз.

Модель, выпускаемая в Тольятти на заводе «АвтоВАЗ» , принадлежащем Renault , будет постепенно выводиться из производства и к концу года полностью покинет РФ.

Прекратив производство как хэтчбека Pulsar, так и седана Almera в России, Nissan фактически выходит из сегмента компакт-каров в Европе.