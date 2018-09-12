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Nissan Pulsar покидает европейский рынок из-за низкого спроса
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Nissan Pulsar покидает европейский рынок из-за низкого спроса 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Nissan решил отозвать модель Pulsar с европейского рынка, поскольку производство 5-дверного хэтчбека в еврозоне прекратилось еще в июне из-за стремительно переключающегося внимания европейских клиентов от традиционных сегментов к кроссоверам.
Проще говоря, Pulsar — который был представленный в 2014 году, так и не оправдал ожиданий Nissan по объемам продаж.
Изначально в планы японского производителя входила реализация 64 тысяч единиц ежегодно, но в реальности эта цифра ограничилась в минувшем году лишь 24 221 реализованным авто.
Построенный в Барселоне, Pulsar не смог конкурировать с другими брендами в этом сегменте, например с Volkswagen Golf, Ford Focus, Renault Megane, Honda Civic и Skoda Octavia. Поэтому Pulsar останется на китайском рынке, где он продается как Tiida.
Также есть не очень приятная новость для россиян: вскоре наш рынок покинет компактный седан Nissan Almera, который был очень популярен в 2014 году, но после этого спрос на седан пополз вниз.
Модель, выпускаемая в Тольятти на заводе «АвтоВАЗ», принадлежащем Renault, будет постепенно выводиться из производства и к концу года полностью покинет РФ.
Прекратив производство как хэтчбека Pulsar, так и седана Almera в России, Nissan фактически выходит из сегмента компакт-каров в Европе.
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