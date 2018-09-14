Nissan Pulsar покидает рынок Старого света

Несколько лет назад в С-классе модель Pulsar была одним из самых лучших вариантов. Однако, со временем вкусы автомобилистов меняются, из-за чего спрос на машину резко упал. Недавно стало известно, о том, что эта модель покидает отечественный рынок, теперь же появилась информация, что хэтчбек не выдержал конкуренции и на Европейском рынке, и в скором времени уйдёт и оттуда. Теперь приоритетными направлениями для компании Nissan станут паркетники.

Напомним, что модель впервые вышла в продажу четыре года назад. И только в первые месяцы были показаны высокие результаты продаж. На первый год реализации компания ставила перед собой цель в 64 000 автомобилей, тогда как в реальности удалось продать только 25 000 экземпляров.

Под капотом модели располагались бензиновые моторы объёмом в 1.2 и 1.6 литров, которые имели отдачу в 115 и 190 лошадиных сил. Им альтернативой выступал дизельный турбированный агрегат с отдачей в 110 лошадей и объёмом в 1.5 литра.

Сам производитель полагает, что провал их модели связан с тем, что в последние годы стали особенно популярными кроссоверы, тогда как на традиционные легковушки чаще обращают внимание лишь в премиальном сегменте.