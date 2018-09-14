Ещё
Nissan Pulsar покидает рынок Старого света
Далее:
Читайте также:
Ещё

Nissan Pulsar покидает рынок Старого света 

Daily-Motor + ещё 7 40 минут назад
Фото: Daily-Motor
Несколько лет назад в С-классе модель Pulsar была одним из самых лучших вариантов. Однако, со временем вкусы автомобилистов меняются, из-за чего спрос на машину резко упал. Недавно стало известно, о том, что эта модель покидает отечественный рынок, теперь же появилась информация, что хэтчбек не выдержал конкуренции и на Европейском рынке, и в скором времени уйдёт и оттуда. Теперь приоритетными направлениями для компании Nissan станут паркетники.
Напомним, что модель впервые вышла в продажу четыре года назад. И только в первые месяцы были показаны высокие результаты продаж. На первый год реализации компания ставила перед собой цель в 64 000 автомобилей, тогда как в реальности удалось продать только 25 000 экземпляров.
Под капотом модели располагались бензиновые моторы объёмом в 1.2 и 1.6 литров, которые имели отдачу в 115 и 190 лошадиных сил. Им альтернативой выступал дизельный турбированный агрегат с отдачей в 110 лошадей и объёмом в 1.5 литра.
Сам производитель полагает, что провал их модели связан с тем, что в последние годы стали особенно популярными кроссоверы, тогда как на традиционные легковушки чаще обращают внимание лишь в премиальном сегменте.
Daily-Motor: последние новости
В России подорожали все автомобили Toyota Обновленный УАЗ «Патриот» с АКПП выйдет в начале 2019 года Скоро начнутся продажи Skoda Kodiaq GT
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
От любви полного разочарования
Форсаж на МКАДе: пьяная гонщица заказала своего мужа1
«В автопроме сейчас происходит революция»
Москвичи столкнулись с новыми мошенниками на дорогах
Запашный попал в серьезную аварию7
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
01:17
Глава «Газпрома» попал в ДТП
ДТП
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение