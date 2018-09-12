Обновленный кроссовер Changan CS55 добрался до дилеров 

Китайский автобренд Changan объявил о старте продаж свежей версии внедорожника CS55. Данная модель уже доступна во всех фирменных автосалонах.
Перемены коснулись традиционно радиаторной решетки и бамперов. Внутри салона появилась новая цифровая панель приборов, мультимедиа центр, руль с расширенным набором функционала и другое.
Силовой агрегат новинки представлен 1,5-литровым турбированным мотором на 156 л.с. Роль трансмиссии отводится либо шестиступенчатой МКПП, либо шестиступенчатой коробке-автомату. Клиент также сможет выбирать между передним или полным приводом.
Габаритные размеры обновленного кроссовера:
длина — 4,5 метра;
ширина — 1,86 метра;
высота — 1,69 метра;
колесная база — 2,65 метра.
Что до стоимости данной новинки, то все ее версии стоят примерно на 1000 юаней (в рублях — около 10000) дороже прежней модели. Так Changan CS55 в новом исполнении в базовой модификации стоит от 84900 юаней (в рублях — около 865000), а топовая — от 133900 юаней (в рублях — около 1365000).