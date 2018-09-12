Ещё
Opel готовится сдать назад
Далее:
Читайте также:
Ещё

Opel готовится сдать назад 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Появилась информация, что некогда довольно популярная марка Opel возможно вернется на российский авторынок.
Как мы все помним, в 2015 году концерн General Motors в поспешном порядке свернул мощности и прекратил продажи моделей линейки Opel.
Тогда решение прекратить производство и продажу автомобилей обсуждаемой марки называли политическим. Но как бы там ни было, прошло время и компания перешла во владение французского концерна PSA.
Продукция данной компании присутствует на авторынке РФ. Однако, как считают эксперты рынка автомобилей, для того, чтобы Opel вернул хотя бы былые позиции, необходимо серьезное вливание средств в маркетинг и производственные мощности.
Без организации производства зарубежным моделям будет не реально соперничать с другими участниками российского авторынка. Ведь такие машины не будут иметь налоговых льгот, а значит их стоимость не сможет быть конкурентоспособной. Кроме этого марка еще будет должна восстановить свое «доброе имя» после известного демарша.
В любом случае, российский бизнес готов сотрудничать и расширять ассортимент. Однако процесс взаимодействия должен быть прозрачным и понятным. Ну и конечно же компании-производителю придется разработать гениальную ценовую стратегию.
Car.ru: последние новости
Эксперты выделили пять причин вибрации руля В BMW разработали мото-беспилотник для испытания новых систем безопасности Илон Маск рассказал, как улучшить разгон Tesla Model 3
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран8
Renault Kadjar получил новые моторы
Мясорубка на Минском шоссе
Суеверная монахиня разбила авто из-за черной кошки
«Россия ловит мух лопатой»
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
01:17
Глава «Газпрома» попал в ДТП
ДТП
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение