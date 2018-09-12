Opel готовится сдать назад

Появилась информация, что некогда довольно популярная марка Opel возможно вернется на российский авторынок.

Как мы все помним, в 2015 году концерн General Motors в поспешном порядке свернул мощности и прекратил продажи моделей линейки Opel.

Тогда решение прекратить производство и продажу автомобилей обсуждаемой марки называли политическим. Но как бы там ни было, прошло время и компания перешла во владение французского концерна PSA.

Продукция данной компании присутствует на авторынке РФ. Однако, как считают эксперты рынка автомобилей, для того, чтобы Opel вернул хотя бы былые позиции, необходимо серьезное вливание средств в маркетинг и производственные мощности.

Без организации производства зарубежным моделям будет не реально соперничать с другими участниками российского авторынка. Ведь такие машины не будут иметь налоговых льгот, а значит их стоимость не сможет быть конкурентоспособной. Кроме этого марка еще будет должна восстановить свое «доброе имя» после известного демарша.

В любом случае, российский бизнес готов сотрудничать и расширять ассортимент. Однако процесс взаимодействия должен быть прозрачным и понятным. Ну и конечно же компании-производителю придется разработать гениальную ценовую стратегию.