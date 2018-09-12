Lada Vesta с вариатором: когда появится?

История серийных « Лад » в двухпедальном исполнении началась с 4-ступенчатого автомата Jatco. Однако основным стал появившийся чуть позже робот АМТ с одним сцеплением. Вазовцы непрерывно его модернизируют, но коробка все равно остается неидеальной. По этой причине и были начаты работы над альтернативной силовой установкой.

Как стало известно ранее в этом году, в Тольятти примеряют на «Весту» вариатор производства той же компании Jatco. По предварительной информации, первым появится сочетание импортного атмосферника 1.6 отдачей 114 л.с. и трансмиссии CVT, а потом ее подружат и с отечественным мотором 1.8. Доплата за вариатор окажется выше, чем нынешние 25 тысяч рублей за робот (ожидается порядка 50 тысяч). Но, как показывает анализ рынка, потенциальные покупатели готовы раскошелиться.

Пока новые агрегаты проходят тесты. Возможно, предсерийные образцы станут доступны журналистам до конца этого года. А вот в продаже вариаторные «Весты» абсолютно точно появятся только в 2019-м. Так что если вам приглянулась эта модель, но решительно не устраивает нынешний робот, есть смысл повременить с покупкой.