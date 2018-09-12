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Mitsubishi Outlander после обновления стал дороже
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Mitsubishi Outlander после обновления стал дороже 

CarClub 1 час назад
Фото: CarClub
Компания Mitsubishi легкими штрихами прошлась по внешности «Аутлендера». Локомотив продаж марки на нашем рынке обзавелся слегка измененными бамперами, фарами и решеткой радиатора. Колеса обрели свежие орнаменты, а спойлер над пятой дверью стал больше в размерах.
Хватает изменений и в салоне. У сидений оптимизировали профиль и улучшили боковую поддержку, всем кнопкам управления стеклоподъемниками досталась подсветка и режим «одного касания». USB-разъемы теперь есть у пассажиров обоих рядов сидений, а задним седокам достались еще и персональные воздуховоды (только на машинах с трансмиссией 4WD). У полноприводных «Аутлендеров» появился стояночный тормоз с электронным управлением.
Кроме того, Mitsubishi рапортует об измененных настройках подвески и улучшенной шумоизоляции. Набор двигателей и типов трансмиссий никаких изменений не претерпел. Бензиновые «четверки» объемом два (146 л.с.) и 2,4 литра (167 л.с.) сочетаются с вариатором, «шестерка» 3.0 (227 л.с.) — с 6-ступенчатым автоматом.
Конечно, модернизация не могла не сказаться на стоимости. Базовая версия подорожала на 80 тысяч рублей и теперь стоит от 1 639 000 рублей. Полноприводный Outlander не купить дешевле 1 803 000 рублей, а за машину с мотором V6 придется отдать 2 400 000 рублей. Обновленные кросссоверы уже сходят с конвейера завода ПСМА в Калуге.
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