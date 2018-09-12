Ford добавил полному приводу искусственного интеллекта

Компания Ford дополнила систему полного привода на кроссовере Edge вычислительной платформой на базе искусственного интеллекта. Она может за доли секунды переключаться между режимами движения, основываясь на данных, поступающих от десятков датчиков.

Интеллектуальная система, получившая название all-wheel-drive disconnect, автоматически переключается с переднего привода на полный, получая информацию от антипробуксовочной и антиблокировочной систем. Кроме того, она знает когда включены дворники, буксирует ли вседорожник прицеп и какая температура на улице.

Разработанный Ford алгоритм работы системы использует принципы нечеткой логики и способен за 10 миллисекунд определять необходимость подключения или отключения полного привода. При этом вычислительная платформа обрабатывает информацию сразу из нескольких источников, что улучшает эффективность работы всей системы.

Ранее Ford добавил в оснащение пикапа F-150 Raptor внедорожный круиз-контроль Trail Control. Система может контролировать положение дросселя и тормозное усилие на каждом из колес, а также помогает выбираться из песка в случае застревания.