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Появилась информация про автомобиль Kia Serato
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Появилась информация про автомобиль Kia Serato 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
Сегодня официальные дилеры производителя Kia сообщили информацию по поводу сроков реализации автомобилей модели Serato на территории Российской Федерации. Как оказалось, старт продаж состоится в следующем месяце. Кроме того, были раскрыты некоторые спецификации и ценники на машину.
Так, сообщается, что машина стала на несколько сантиметров длиннее своего предшественника. Полный объём багажника был увеличен до пятисот литров. Это стало возможным благодаря модификации самого кузова. Кроме того, в автомобиле стал значительно просторнее салон.
Под капотом может быть расположен силовой агрегат объёмом в 1.6 литра или же в 2 литра. В первом случае двигатель будет работать вместе с трансмиссией на 6 ступеней механического или автоматического типа. Что касается двухлитрового агрегата, то он будет работать с коробкой передач на шесть ступеней только автоматического типа.
В базовую комплектацию войдут сразу 6 подушек безопасности, а также системы помощи водителю. Более того, в центре передней панели будет располагаться современная система мультимедиа. За машину придётся отдать от 1 миллиона 49 тысяч 900 рублей. Топовая модификация будет стоить 1 миллион 400 тысяч рублей.
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