Aston Martin раскрыл подробности об электрокаре Rapide E

Британский автопроизводитель Aston Martin планирует выпустить 155 экологически чистых четырёхдверных седанов на новом заводе в Сент-Атане в Южном Уэльсе.

Полностью электрические транспортные средства Rapide E будут приводиться в движение двумя электромоторами, питающимися от 800-вольтовой батареи на 65 кВтч корейского производства. Aston Martin заявляет, мощность электрокара составит свыше 600 л. с., а запас хода будет превышать 300 км. Максимальная скорость спортседана — 250 км/ч.

Модель создавалась производителем при непосредственном участии инженеров Williams. Привлечение дополнительных специалистов потребовалось, в частности, для разработки эффективной системы охлаждения тяговых батарей и двигателей. Британцы заверяют, что научили электрокар длительное время перемещаться в пространстве без снижения производительности. Одной зарядки батареи хватит на преодоление полного круга «Нюрбургринга» в режиме атаки. Зарядить батарею от быстрого зарядного устройства можно будет всего за один час.

Первые поставки «живых» автомобилей Rapide E клиентам начнутся в IV квартале 2019 года. К 2025 году все автомобили Aston Martin будут оснащаться гибридными и электрическими силовыми установками. К 2030 году каждый четвёртый автомобиль бренда должен стать электрокаром.