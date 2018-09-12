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Aston Martin раскрыл подробности об электрокаре Rapide E
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Aston Martin раскрыл подробности об электрокаре Rapide E 

Quto.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Quto.ru
Британский автопроизводитель Aston Martin планирует выпустить 155 экологически чистых четырёхдверных седанов на новом заводе в Сент-Атане в Южном Уэльсе.
Полностью электрические транспортные средства Rapide E будут приводиться в движение двумя электромоторами, питающимися от 800-вольтовой батареи на 65 кВтч корейского производства. Aston Martin заявляет, мощность электрокара составит свыше 600 л. с., а запас хода будет превышать 300 км. Максимальная скорость спортседана — 250 км/ч.
Модель создавалась производителем при непосредственном участии инженеров Williams. Привлечение дополнительных специалистов потребовалось, в частности, для разработки эффективной системы охлаждения тяговых батарей и двигателей. Британцы заверяют, что научили электрокар длительное время перемещаться в пространстве без снижения производительности. Одной зарядки батареи хватит на преодоление полного круга «Нюрбургринга» в режиме атаки. Зарядить батарею от быстрого зарядного устройства можно будет всего за один час.
Первые поставки «живых» автомобилей Rapide E клиентам начнутся в IV квартале 2019 года. К 2025 году все автомобили Aston Martin будут оснащаться гибридными и электрическими силовыми установками. К 2030 году каждый четвёртый автомобиль бренда должен стать электрокаром.
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