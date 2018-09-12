Бюджетный флагман: совместный кроссовер GM и SAIC показался на новых фото

Марка Baojun распространила очередные изображения нового «паркетника». Бренд создан концернами General Motors и SAIC специально для китайского рынка.

Первые эскизы нового кросса, известного пока под внутризаводским индексом CN210S, китайцы опубликовали в августе этого года. В начале сентября автомобиль поймали «живьём», правда, тогда в Сеть выложили один-единственный кадр, на котором SUV запечатлен спереди. Теперь же марка Baojun поделилась новыми картинками — на них показаны профиль и корма модели.

Передняя часть «паркетника» выполнена в стиле двух других кроссов бренда — Baojun 510 и Baojun 530, при этом новинка получила еще более узкую оптику. На крыльях и дверях появились рельефные выштамповки, задние светодиодные фонари соединены между собой светодиодной же полоской. Кстати, последнее решение (очень модное сегодня у автопроизводителей) на модели Baojun применяется впервые.

По предварительным данным, кроссовер построен на новой платформе и имеет независимую заднюю подвеску, однако других подробностей о «тележке» пока нет. Как отмечают китайские СМИ, позже эта платформа ляжет в основу еще нескольких «паркетников», а также MPV Baojun.

Ожидается, что CN210S предложат с бензиновой «турбочетверкой» 1.5 мощностью 150 л.с. Таким же двигателем оснащается и Baojun 530 — у этого кроссовера мотор работает в паре с шестиступенчатой «механикой» или роботизированной коробкой. Пока неизвестно, будет ли у нового SUV полный привод. Другим кроссоверам Baojun версии 4×4 не положены.

Премьера нового «паркетника» состоится до конца текущего года, точная дата еще не объявлена. Не исключено, что кросс представят на автосалоне в Гуанчжоу, который откроется в ноябре. В линейке марки новинку, вероятно, будут позиционировать в качестве флагмана. Пока же эта роль отведена Baojun 530, цена которого стартует с отметки в 75 800 юаней (около 773 000 рублей по актуальному курсу).

Впрочем, вряд ли новый кроссовер окажется намного дороже: Baojun изначально был задуман как бюджетный бренд для Поднебесной, это совместный проект General Motors и SAIC, он появился в 2010 году. За пределами Китая марка не представлена, там же ее позиции сильны. Так, в 2017-м реализовано 1 021 307 автомобилей Baojun (+34% по сравнению с 2016-м) — это восьмое место в общем рейтинге всех брендов, которые присутствуют на китайском рынке.

Между тем, как уже рассказывал Kolesa.ru , модели Baojun все же известны и в других странах, но под другими брендами. Например, в Индонезии сегодня доступен компактвэн Wuling Cortez, который представляет собой вэн Baojun 730. Также в этой стране скоро может появиться кроссовер Wuling — близнец кроссовера Baojun 530. А в Индии «пятьсот тридцатый» будут продавать под маркой MG. Бренд Wuling — это еще один совместный проект GM и SAIC, а MG принадлежит китайскому концерну.

По материалам: www.kolesa.ru