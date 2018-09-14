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GM и SAIC устроили фотопрезентацию нового флагманского кроссовера Baojun
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GM и SAIC устроили фотопрезентацию нового флагманского кроссовера Baojun 

Car.ru + ещё 5 20 минут назад
Фото: Car.ru
В Сети появились официальные изображения нового кроссовера Baojun, созданного двумя партнерами — General Motors и SAIC.
Флагманская модель уже готовится к выходу на рынок осенью 2018 года, но пока он фигурирует в документах под индексом CN210S. При этом модель получила фирменный, легко узнаваемый фасад, а отличать от бестселлеров 510-й и 530-й моделей Baojun будет зауженная головная оптика. Рельефы на крыльях и дверцах, а также совмещенные задние фонари и «стопы» на светодиодах.
В салоне клиентов приятно порадуют три ряда кресел и несколько привлекательных опций, в частности адаптивный круиз-контроль, система Braking Guard и возможность кругового обзора. По габаритам новинка превышает Baojun 530, параметры новинки следующие: 4 655*1 835*1 760 мм и 2 750 мм между колесами.
В движение «паркетник» будет приводить 150-сильный турбодвижок на 1,5 L, который сотрудничает с 6-скоростной МКПП или таким же «роботом».
Напомним, что впервые новый Baojun покажут в Гуанчжоу в ноябре.
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