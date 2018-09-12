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Renault анонсировал выход нового компакткросса Kadjar
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Renault анонсировал выход нового компакткросса Kadjar 

PNZdrive 56 минут назад
Фото: PNZdrive
Французский концерн Renault анонсировал появление на мировом подиуме модернизированного компактного кроссвена Renault Kadjar, ставшего перелицованной вариацией модели Nissan Qashqai актуальной генерации.
Мировая презентация кроссовена запланирована в день торжественного открытия мотор-шоу в столице Франции в октябре этого года. Старт продаж серийной версии представители бренда должны объявить в первой половине следующего года. По неподтвержденным данным, цена новинки окажется не меньше, чем 23 тысячи евро.
Компакткросс укомплектован новым бензиновым агрегатом на 1,3-литра с четырьмя цилиндрами. Представители бренда занимались созданием этой силовой установки весте с представителями компании Daimler. Мотор будет доступен на выбор в двух вариантах — мощностью в 140 и 160 лошадиных сил. Кроме того, в линейку двигателей включены рестайлинговые двигатели dCi на полтора литра, отдача которых возросла до 115 и 150 лошадиных сил.
Обновленная модель французского бренда стала выглядеть иначе за счет видоизмененных бамперов, другой светодиодной оптике и хромированной радиаторной решетки. Клиенты марки смогут выбрать колесные диски из двух видов: на 17 или 19 дюймов.
В интерьере сложно не заметить новые сидения, тачскрин на 7 дюймов, переработанные карты дверей и информационно-развлекательную систему R-Link 2, поддерживающую Android Auto и Apple CarPlay. Пассажиры задних кресел могут пользоваться двумя USB-портами. В список оборудования такжевключен усовершенствованный блок управления климатом.
Модель Kadjar спроектирована на тех же силовых установках, что и Nissan Qashqai. Иномарка получилась чуть длиннее своего предшественника и стала просторнее. К тому же появился объемный багажник на 472 литра. Моноприводные вариации кроссвена Kadjar укомплектованы электросистемой Extended Grip, которая с помощью ESP поможет водителю преодолеть скользкие покрытия и сыпучие грунты.
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