Renault анонсировал выход нового компакткросса Kadjar

Французский концерн Renault анонсировал появление на мировом подиуме модернизированного компактного кроссвена Renault Kadjar , ставшего перелицованной вариацией модели Nissan Qashqai актуальной генерации.

Мировая презентация кроссовена запланирована в день торжественного открытия мотор-шоу в столице Франции в октябре этого года. Старт продаж серийной версии представители бренда должны объявить в первой половине следующего года. По неподтвержденным данным, цена новинки окажется не меньше, чем 23 тысячи евро.

Компакткросс укомплектован новым бензиновым агрегатом на 1,3-литра с четырьмя цилиндрами. Представители бренда занимались созданием этой силовой установки весте с представителями компании Daimler . Мотор будет доступен на выбор в двух вариантах — мощностью в 140 и 160 лошадиных сил. Кроме того, в линейку двигателей включены рестайлинговые двигатели dCi на полтора литра, отдача которых возросла до 115 и 150 лошадиных сил.

Обновленная модель французского бренда стала выглядеть иначе за счет видоизмененных бамперов, другой светодиодной оптике и хромированной радиаторной решетки. Клиенты марки смогут выбрать колесные диски из двух видов: на 17 или 19 дюймов.

В интерьере сложно не заметить новые сидения, тачскрин на 7 дюймов, переработанные карты дверей и информационно-развлекательную систему R-Link 2, поддерживающую Android Auto и Apple CarPlay. Пассажиры задних кресел могут пользоваться двумя USB-портами. В список оборудования такжевключен усовершенствованный блок управления климатом.

Модель Kadjar спроектирована на тех же силовых установках, что и Nissan Qashqai. Иномарка получилась чуть длиннее своего предшественника и стала просторнее. К тому же появился объемный багажник на 472 литра. Моноприводные вариации кроссвена Kadjar укомплектованы электросистемой Extended Grip, которая с помощью ESP поможет водителю преодолеть скользкие покрытия и сыпучие грунты.