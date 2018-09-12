Новый Mercedes-Benz GLE одержим технологиями 

Второй раз за неделю мы можем рассказать вам про новый роскошный кроссовер от Mercedes-Benz. Только сейчас это более традиционная модель, чем полностью электрический EQ C, о котором мы писали чуть раньше. Это новый GLE, друзья! GLE, для тех, кто не совсем понимает обновленную номенклатуру Mercedes, — это то, что когда-то было кроссовером ML, который в 2015 году влился в линейку G-моделей бренда. Mercedes заявляет GLE как обладателя самой лучшей аэродинамики в классе с коэффициентом сопротивления 0,29 против 0,32 у прошлого поколения. Несмотря на более обтекаемую форму, кроссовер больше, чем его предшественник, благодаря увеличенной на 80 мм колесной базе (до 2 995 мм). Благодаря этому задние пассажиры получили на 69 мм больше пространства для ног и потолок выше на 33 мм. Плюс ко всему новый GLE начинает конкурировать в сегменте семиместных премиальных кроссоверов, получив опциональный третий ряд сидений. На сегодняшний день Mercedes озвучил данные по трансмиссии только для одной версии — GLE 450 4Matic с мягким гибридом на базе 3,0-литрового турбированного шестицилиндрового двигателя. Его мощность — 362 л.с. и 500 Нм крутящего момента. Электродвигатель может добавить 21 л.с. и 250 Нм. Все это агрегатировано с девятиступенчатой автоматической коробкой передач. Тем не менее, компания подтверждает, что подключаемый гибрид и турбодизель, помимо всех остальных вариантов, позже присоединятся к линейке силовых агрегатов. GLE получает новейшие системы помощи водителю, разработанные Mercedes, в том числе систему, которая поможет в дорожном потоке. Например, недавно появившаяся система Active Distance Assist Distronic работает с сервисом LiveTraffic и, если впереди пробка, автоматически снижает скорость до 100 км/ч в качестве меры предосторожности. При такой скорости датчики системы могут реагировать достаточно быстро, чтобы остановить автомобиль, если кто-то впереди решит резко затормозить. Для более комфортного движения есть новая опциональная система E-Active Body Control System. Используя 48-вольтовую систему питания, она регулирует давление в пневматической подвеске индивидуально для каждого колеса согласно показаниям множества датчиков о скорости и состоянии дороги. По заявлению Mercedes, если вы застряли на бездорожье, эта же система поднимает и опускает подвеску, что изменяет давление шин на грунт и, следовательно, улучшает сцепление. Что до интерьера, то новый Mercedes-Benz GLE получает новейшую информационно-развлекательную систему MBUX с цифровой приборной панелью 12,3 дюйма (31,2 сантиметра) и сенсорным дисплеем информационно-развлекательной системы такого же размера. Опционально доступен центральный дисплей, который вдвое больше и на 20% ярче, чем в предыдущей версии. Для более комфортного передвижения Mercedes предлагает опциональную систему Energizing для передних сидений, которая быстро перенастраивает положение сидения под изменение позы водителя и пассажира. Официальная мировая премьера GLE состоится на автосалоне в Париже в октябре. Старт продаж в США и Европе назначен на начало 2019 года. Цены и комплектации будут объявлены ближе к этому времени.