Дизельные BMW уходят с американского рынка

В американских автомобильных кругах ходят упорные слухи о том, что вскоре BMW прекратит поставлять в США машины с дизельными моторами.

В этом вопросе BMW присоединится к японским корпорациям Toyota Honda , которые уже объявили о том, что прекращают отгрузку автомобилей с дизельным топливом в северную Америку. Теперь же и немецкий концерн объявил о том, что дизельный ряд моделей 2018 года станет последним.

Альтернативой станет замещение транспорта гибридными электромобилями. И первым станет модификация собираемого ныне в США BMW X5 . Она должна появиться на американском рынке примерно через полтора года.

Ожидается, что полностью на электрической тяге этот автомобиль сможет проехать до 80 километров. Вскоре могут появиться и другие подробности.

Примерно год назад в прессе появилась информация о том, что BMW собирается привезти на американский континент новый дизель 3-серии. Теперь же все отменяется.