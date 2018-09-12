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Дизельные BMW уходят с американского рынка
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Дизельные BMW уходят с американского рынка 

Car.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: Car.ru
В американских автомобильных кругах ходят упорные слухи о том, что вскоре BMW прекратит поставлять в США машины с дизельными моторами.
В этом вопросе BMW присоединится к японским корпорациям Toyota и Honda, которые уже объявили о том, что прекращают отгрузку автомобилей с дизельным топливом в северную Америку. Теперь же и немецкий концерн объявил о том, что дизельный ряд моделей 2018 года станет последним.
Альтернативой станет замещение транспорта гибридными электромобилями. И первым станет модификация собираемого ныне в США BMW X5. Она должна появиться на американском рынке примерно через полтора года.
Ожидается, что полностью на электрической тяге этот автомобиль сможет проехать до 80 километров. Вскоре могут появиться и другие подробности.
Примерно год назад в прессе появилась информация о том, что BMW собирается привезти на американский континент новый дизель 3-серии. Теперь же все отменяется.
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