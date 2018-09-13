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Российский авторынок в августе поднялся на третье место в Европе
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Российский авторынок в августе поднялся на третье место в Европе 

Car.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: Car.ru
В августе рынок новых автомобилей в Российской Федерации сохранил тенденцию роста. Масштабы измеряются двузначными показателями. На этом фоне, результаты продаж соизмеримы с показателями третьего места в рейтинге Европейского Союза.
Согласно полученной информации, в ЕС продолжает удерживать первенство авторынок ФРГ. Немецкие автолюбители приобрели в августе 316495 новых машин (+24,7%). Это рекордный результат для последних лет.
Второе место выборола Франция. Там было реализовано 150391 автомобиль. Это превышает показатели по прошлому году на 40%.
Номер три — автомобильный рынок РФ. У нас в стране было распродано 137000 автомобилей (кроме LCV-сегмента).
Четвертое место у испанского авторынка, где продано 107692 новых машин (+48,7%). Замкнул пятерку в этот раз британский авторынок. Местные автомобилисты приобрели 94094 автомобиля (+23,1%).
Достаточно серьезные показатели также на итальянском авторынке (91551 экз. /+9,5%). В стране настоящий бум дизельных машин. Их на рынке более 55%.
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