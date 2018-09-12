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Subaru улучшила спорткупе BRZ
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Subaru улучшила спорткупе BRZ 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Компания Subaru слегка обновила купе BRZ, в частности, спорткару улучшили аэродинамику и перенастроили подвеску. Версия RA Racing, доступная только на японском рынке, получила новые ремни и модифицированный каркас безопасности.
Главные изменения затронули заднюю часть кузова, где появились новые плавники, уменьшающие шум ветра за счет снижения турбулентности. Подвергнутые ревизии стойки позволили улучшить управляемость и стабильность спорткара при прохождении поворотов.
Техническая начинка Subaru BRZ осталась без изменений: это двухлитровый «оппозитник» мощностью 207 лошадиных сил (217 Нм момента), сопряженный с шестиступенчатой механической коробкой передач или шестидиапазонным «автоматом». Модификация RA Racing, ориентированная для любителей трек-дней, отличается самоблокирующимся дифференциалом, гоночными ковшами с четырехточечными ремнями безопасности и наличием каркаса.
В России Subaru BRZ не продается с 2016 года. Поставляемые к нам машины предлагались только с механической коробкой передач по цене от 2,799 миллиона рублей.
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