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У Tata появился паркетник за 531 000 рублей — и это дороже конкурента от Ford
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У Tata появился паркетник за 531 000 рублей — и это дороже конкурента от Ford 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Индийская компания представила кросс-версию своей самой продаваемой модели — хэтчбека Tiago. Новинку предложат с бензиновым и дизельным моторами.
«Внедорожная» версия маленького хэтча Tata Tiago получила к названию приставку NRG. Внешне «кроссовер» отличается от стандартной модели пластиковым неокрашенным обвесом по периметру кузова, наличием на крыше рейлингов, выполненными в черном цвете спойлером и корпусами наружных зеркал. Кроме того, на багажной двери Tiago NRG появилась черная вставка.
В салоне — полностью черные передняя панель и центральная консоль (у обычного хэтча интерьер черно-серый), плюс добавлены ярко-оранжевые декоративные вставки. В списке оборудования новинки также значатся регулируемое по высоте кресло водителя, ABS+EBD, пара подушек безопасности, мультимедийная система с сенсорным экраном, кондиционер.
Длина новой модификации равна 3793 мм, что на 47 мм больше, чем у стандартной «пятидверки» Tiago, ширина выросла на 18 мм до 1665 мм, высота составляет 1587 мм (+52 мм). Колесная база прежняя — 2400 мм. Клиренс Tiago NRG увеличен на 10 мм до 180 мм. Кроме того, у кросс-хэтча перенастроили подвеску.
Двигатели «кроссоверу» достались от обычного хэтча — это трехцилиндровые бензиновый Revotron 1.2 (85 л.с., 114 Нм) и дизель Revotorq 1.0 (70 л.с., 140 Нм), оба сочетаются с пятиступенчатой «механикой» (стандартному бензиновому Tiago еще положен «робот»). Привод — только передний.
Цена Tata Tiago NRG с бензиновым двигателем — 549 995 рупий, что в пересчете на наши деньги составляет примерно 531 000 рублей по актуальному курсу. Дизельный кросс-хэтч стоит 631 995 рупий (около 610 000 рублей). Для сравнения, базовый «просто» Tiago обойдется в 340 000 рупий, что эквивалентно всего 328 000 рублей.
Tata Tiago NRG  Главный конкурент кросс-хэтча Tata — переднеприводная «пятидверка» Ford Freestyle. Эта модель дебютировала в Индии в начале 2018-го, она представляет собой «внедорожную» версию хэтчбека Figo (в Европе исходный хэтч зовется Ka+). Габариты «кроссовера» американской марки: 3954/1737/1570 мм, колесная база — 2490 мм, клиренс — 190 мм. На индийском рынке Ford Freestyle доступен с бензиновой «тройкой» 1.2 семейства Dragon (96 л.с., 120 Нм) и четырехцилиндровым дизелем 1.5 TDCi (100 л.с., 215 Нм), оба также сочетаются лишь с 5МКП.
Интересно, что модель Ford стоит дешевле Tata, правда, лишь в «базе»: цена бензинового Freestyle в самой доступной комплектации — 509 000 рупий (около 491 000 рублей), с дизелем — 609 000 рупий (примерно 588 000 рублей). Остальные варианты исполнения «форда» стоят дороже индийской Tata.
Отметим, Tiago является самой популярной моделью марки на домашнем рынке: в 2017-м реализовано 71 111 таких автомобилей (16-е место в общем ТОП-30 бестселлеров Индии). В Европе же «легковушки» под брендом Tata не представлены, а вот Ford вместе с обычным хэтчбеком Ka+ продает в Старом свете и его кросс-версию — Ka+ Active, которая аналогична индийскому Freestyle.
По материалам: www.kolesa.ru
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