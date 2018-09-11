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Новый Mercedes-Benz GLE запечатлен без малейшего камуфляжа
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Новый Mercedes-Benz GLE запечатлен без малейшего камуфляжа 

Auto.Today + ещё 1 11 сентября 2018
Фото: Auto.Today
Полностью новый Mercedes-Benz GLE 2019 модельного года был замечен без какой-либо маскировки.
Снимки, опубликованные на одном из онлайн-порталов, показывают, что GLE получает гораздо более привлекательную переднюю панель, включающую хромированные акценты, пересмотренные воздухозаборники и улучшенную решетку радиатора. В это же время задняя часть демонстрирует фонари вдохновленные новыми CLS и A-Class, небольшой спойлер и обновленную выхлопную систему с двумя выхлопными трубами. Детали оснащения все так же остаются неподтвержденными, но ожидается присутствие 3,0-литровыого двигателя, обеспечивающего 362 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента. Агрегат комплектуется системой EQ Boost добавляющей 22 л.с. и 250 Нм в течении коротких моментов времени. Для клиентов должно быть предложено и несколько дизельных моторов, в том числе 3,0-литровый шестицилиндровый агрегат в двух вариантах мощности. Версия GLE 350 d предоставит 282 л.с. и 600 Нм, а GLE 400 d — 335 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента.
Ожидается, что официальная премьера Mercedes-Benz GLE 2019 модельного года состоится в октябре на Парижском автосалоне.
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