Новый Mercedes-Benz GLE запечатлен без малейшего камуфляжа

Полностью новый Mercedes-Benz GLE 2019 модельного года был замечен без какой-либо маскировки.

Снимки, опубликованные на одном из онлайн-порталов, показывают, что GLE получает гораздо более привлекательную переднюю панель, включающую хромированные акценты, пересмотренные воздухозаборники и улучшенную решетку радиатора. В это же время задняя часть демонстрирует фонари вдохновленные новыми CLS и A-Class, небольшой спойлер и обновленную выхлопную систему с двумя выхлопными трубами. Детали оснащения все так же остаются неподтвержденными, но ожидается присутствие 3,0-литровыого двигателя, обеспечивающего 362 лошадиных сил и 500 Нм крутящего момента. Агрегат комплектуется системой EQ Boost добавляющей 22 л.с. и 250 Нм в течении коротких моментов времени. Для клиентов должно быть предложено и несколько дизельных моторов, в том числе 3,0-литровый шестицилиндровый агрегат в двух вариантах мощности. Версия GLE 350 d предоставит 282 л.с. и 600 Нм, а GLE 400 d — 335 лошадиных сил и 700 Нм крутящего момента.

Ожидается, что официальная премьера Mercedes-Benz GLE 2019 модельного года состоится в октябре на Парижском автосалоне.