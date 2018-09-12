Renault представила обновленный кроссовер Kadjar

Основным изменением для кроссовера в рамках планового обновления стал пересмотр моторной гаммы: в подавляющем большинстве двигатели стали мощнее и экологичнее. При этом один из моторов модернизированного Kadjar может прописаться под капотом российской Renault Arkana.

Речь в этом случае идет об 1,3-литровом бензиновом турбомоторе, разработанном французами в альянсе с инженерами Daimler . Он войдет в моторную гамму "Каджара" сразу в двух исполнениях — 140 и 160 л.с., причем устанавливаться будет в паре как с механической КПП, так и с роботом EDC.

Двигатель семейства TCe соответствует стандарту Euro 6d-Temp (однако если такой ж агрегат поселится под капотом нашей "Арканы", то будет адаптирован под нормы Евро 5).

Полуторалитровый дизель французы модернизировали с точки зрения экологической безопасности, и теперь он официально именуется Blue dCi. Отдача двигателя также была увеличена: теперь он способен развивать 115 и 150 л.с. вместо прежних 110 и 130 соответственно.

Изменения в дизайне вседорожника оказались куда более скромными, так как в Renault посчитали, что большинство покупателей Kadjar делают выбор в его пользу именно из-за яркой внешности и решили пока не рисковать. Таким образом, доработки исчерпываются чуть видоизмененными бамперами и более массивной решеткой радиатора, новыми колесными дисками размерностью до R19 и новыми цветами кузова. Кроме того, слегка изменилась и оптика кроссовера, как передняя, так и задняя.

В салоне появились усовершенствованные сиденья, доработанная центральная консоль и видоизмененные панели дверей, а также современное мультимедийное устройство с AndroidAuto и AppleCarPlay. Задние пассажиры получили сразу два порта USB.