Тест-драйв Citroen C1: 7 ярких французских тонов

Городской хэтчбек Citroen C1 на поверку оказывается более разносторонним, чем может показаться при коротком знакомстве. Компактные размеры и скромный мотор не должны вводить вас в заблуждение. Он — серьезный игрок в своем классе. И может понравиться не только барышням. За счет чего же?

Многогранный

Вариантов отделки салона и кузова у «француза» могут подсчитать, наверное, только дизайнеры. В разные цвета можно окрашивать кузов и крышу (вместе с ней идут и зеркала заднего вида), выбирать цвет колесных дисков, настраивать под себя обивку кресел. Также могут варьироваться накладки на передней консоли и на дверных картах. Автопроизводитель часто также выпускает спецверсии хэтчбека, которые имеют свою дизайнерские акценты. На некоторых европейских рынках можно даже заказать сдвижную тканевую крышу, или панорамную с большим люком. Наша «цешка» окрашена в ярко-красный цвет, который контрастирует с черными. Почти «Красный мак».

Современный

Постепенно в прошлое уходит стереотип о том, что на компактных машинах должно быть примитивное мультимедиа. Вот и хэтчбек А-класса обзавелся современным инфотейментом с 7-дюймовым сенсорным дисплеем. После небольшого летнего обновления она еще и поддерживает протоколы Apple CarPlay и Android Auto. Интересно, что как раз дизайн самого интерфейса меню выдает родство Citroen C1 с Toyota Aygo, графика уж больно похожа на «тойотовскую». На главный дисплей также выводится картинка камеры заднего вида. Правда, подсказок заднего парктроника ждать не стоит — его попросту нет.

Малосемейный

Если большие минивены и внедрожники принято называть семейными авто, этот «Ситроен» смело можно именовать малосемейным. Четырехместный по паспорту автомобиль рассчитан на четырех взрослых среднего телосложения. Наш тест-драйв показал, что трое двое взрослых и ребенок — идеальный набор. Место водителя лишили подлокотника, которого сильно не хватает на трассе. Но с диапазоном регулировок передних кресел все в порядке. А вот багажного отсека в 180 литров хватит только для пары объемных пакетов из супермаркета. Правда, под полом расположилось запасное колесо. Спинка второго ряда складывается в пропорции 50/50.

Скромный

Под коротеньким капотом спрятался 1,0-литровый бензиновый силовой агрегат мощностью 68 л. с., который работает в сочетании с роботизированной 6-диапазонной трансмиссией. Точно такое же сочетание мы уже видели на Peugeot 108. Можно также выбрать и вариант с МКП. Но «робот» — более дамский вариант. Главное преимущество пары «мотор-коробка» — это скромный аппетит. По трассе легко уложиться в 4,5-4,7 литра, а в городе с кондиционером добавляется еще литр. Двигатель любит высокие обороты и в любой непонятной ситуации к ним обращается. Крутая горка — он крутится до 4-5 тыс. об. /мин, просто разгон у светофора — переключается на 3-3,5 тыс. об/мин. Сильно ли это надоедает в салоне? Нет. К этому быстро привыкаешь.

Стеснительный

Как мы уже говорили, тестовый автомобиль оснащен «роботом», который был популярен в «нулевых» и сегодня постепенно заменяется трансмиссиями с двойным сцеплением. Даже при плавном ускорении (и тем более при резком разгоне) не заметить момента переключения передачи, особенно вверх, невозможно. Несколько сгладить поможет постоянная поддержка оборотов на уровне 2000 об/мин. В ручном режиме хэтчбек ведет себя более покладисто. Менять передачи можно как рычагом КПП, так и парой подрулевых лепестков. Последними пользоваться удобнее из-за того, что кулиса трансмиссия расположена низковато.

Стойкий

Маленький, но стойкий. Это краткое описание характера ходовой Citroen C1. Спереди стойки «МакФерсон» и балка сзади хоть и имеют короткие ходы, но в пределах своего рабочего хода отлично справляются с неровностями любого характера. И делает это почти бесшумно. Правда, при большой «коллейности» дороги, или изобилию кривых латок на курсе «Цешку» постоянно нужно подлавливать. Особенно после скорости в 120 км/ч. Виной тому маленькая колесная база и мягкость подвески. Усилитель руля имеет переменный шаг, но на скорости мог бы иметь лучшую отзывчивость. В крутых поворотах он несколько инертен.

Веселый

Citroen C1 — это тот редкий представитель автомобильной расы, который поднимает настроение. И делает это он это не за счет стремительного ускорения, или своей редкости, а просто — потому что милый. Добавляют позитива и яркая внешность, и слегка мимимишный салон, и добротные ездовые качества. Так что в такого «милашку» и мужчине за руль сесть не стыдно. Но все же не на долго. Барышня попросится назад за руль.