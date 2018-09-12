7 неизвестных в России внедорожников, которые нам бы очень пригодились

Автомобилей типа SUV на отечественном рынке немало, но… могло бы быть еще больше! Предлагаем помечтать вместе об автомобилях, которые наверняка пришлись бы ко двору.

Почему герои нашей подборки — кроссоверы и внедорожники? Потому что на сегодняшний день это один из самых популярных типов машин в России. По данным Ассоциации Европейского Бизнеса, больше половины в топ-25 самых востребованных моделей — именно короли заснеженных трасс и грунтовых проселков.

Каким боком здесь полноразмерная рамная громадина? Очень просто — в Штатах Sequoia, соперничающая с Chevrolet Tahoe и Ford Expedition стоит — внимание! — почти вдвое дешевле, чем Land Cruiser 200. Цены начинаются от 48 700 долларов (за заднеприводную модификацию), в то время как минимальный прайс на «двухсотый» составляет 84 765 долларов. В России последний оценивается минимум в 3 799 000 рублей. А теперь представим, что на рынке появился гигант с 5,7-литровой «восьмеркой» мощностью 381 л.с., полным приводом и ценником… скажем 2,8 млн рублей. Заманчивое предложение для тех, кто не считает траты на топливо, не правда ли?

Российским автомобилистам со стажем и просто неравнодушным сие славное имя знакомо — в девяностые годы 4Runner очень часто встречались на дорогах и, как гласит народная молва, были почитаемы в совершенно определенных кругах. В настоящее время в строю автомобиль пятого поколения, обитающий в Штатах (от 36 785 долларов) и предлагающийся с 4,0-литровым двигателем V6 мощностью 270 л.с. в связке со старомодным пятиступенчатым «автоматом». Начальные версии довольствуются бездифференциальным полным приводом part-time, а топовое исполнение Limited — схемой с межосевым дифференциалом Torsen. Чем не более доступная альтернатива Land Cruiser Prado, которая при сертификации, разумеется, умерила бы мощность до налоговыгодных 249 л.с. ?

Оппонент таких среднеразмерных внедорожников «старой школы» как Toyota Fortuner Mitsubishi Pajero Sport в России не представлен, а жаль. Преемник того самого «настоящего» Pathfinder рамной конструкции базируется на рамном шасси пикапа NP300 Navara и имеет в своем арсенале старорежимный part-time — жестко подключаемо переднюю ось как на Fortuner и УАЗах . Тем лучше для ценообразования: отечественным покупателям не помешал бы олдскульный внедорожник с более привлекательным ценником, чем у Toyota. Первоначально Terra, выпускаемая на совместном предприятии Dongfeng Nissan, вышла на рынок Поднебесной, но сейчас сфера ее интересов распространилась на Юго-Восточную Азию. У «китайца» бензиновый атмосферный двигатель объемом 2,5 л мощностью 184 л.с., в то время как модель для других рынков оснащается турбодизелем того же объема о 190 «лошадях» и 450 Нм, работающим в паре с шестиступенчатой «механикой» или семиступенчатой автоматической коробкой передач.

Тоже довольно интересный вариант для российского пользования, разработанный австралийскими инженерами Ford и обновившийся весной нынешнего года. Everest — родной «брат» пикапа Ranger, но не копирует начинку грузовичка полностью, в отличие от вышеупомянутой Terra, которая повторяет NP300 Navara. Полный привод — не part-time, а постоянный, разумеется, с понижающей передачей. Другим отличием является пружинная задняя подвеска вместо рессорной. После недавней модернизации трак вооружился 2,0-литровым дизелем с двумя турбонагнетателями (213 л.с. и 500 Нм), агрегатированным с десятиступенчатым «автоматом». В зависимости от рынков также предлагается 3,2-литровый пятицилиндровый турбодизель (200 л.с. и 470 Нм), еще один дизель «два и два» мощностью 160 л.с. и даже бензиновый двигатель EcoBoost объемом 2,0 л, развивающий 245 л.с.

Приобретение Toyota Sequoia не все сочтут разумным, зато покупка Tata Hexa теоретически могла бы заинтересовать даже тех, кто не планирует стать владельцем автомобиля типа SUV. Стильный и красивый «индиец» в действительности меньше, чем кажется — на изображениях он тянет почти на полноразмерник, однако по факту сопоставим с Mitsubishi Pajero Sport: его длина равна 4788 мм, а колесная база — 2850 мм. Hexa — не кроссовер, как это может показаться, а внедорожник рамной конструкции с задней балкой моста и передней двухрычажкой. Двигатель дизельный объемом 2,2 л в вариантах отдачи 150 л.с. и 320 Нм и 156 л.с. и 400 Нм. Вероятно, клиентов расстроит сочетание полного привода с автоматически подключаемой передней осью и шестиступенчатой механической коробки передач — «автомат» доступен лишь на заднеприводных машинах.

Tata Nexon

Субкомпактный паркетники у нас любят, поэтому при адекватной ценовой политике малыш Nexon нашел бы в России свою аудиторию: пришелся бы по вкусу молодым покупателям, для которых полный привод — не самоцель, а яркий и чуточку несерьезный экстерьер выступает в роли мощного магнита. «Индиец» имеет длину 3994 мм и колесную базу 2498 мм, а также вполне достаточный дорожный просвет 209 мм. Шасси простецкое, с задней полузависимой подвеской и барабанными задними тормозами, зато есть выбор между 1,2-литровым наддувным бензиновым двигателем (110 л.с.) и дизелем «один и пять» той же мощности, а также шестиступенчатой механической коробкой передач и «роботом». А еще в рукаве Tata имеются козыри из палитры оснащения. Например, среди опций есть акустическая система Harman и мультимедиа с 6,5-дюймовым монитором и системой распознавания голоса.