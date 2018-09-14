10 самых популярных машин в сегменте SUV с пробегом

10 самых популярных машин в сегменте SUV с пробегом Объем перепродаж машин сегмента SUV вырос в августе на 8%, сообщают в «Автостат Инфо». По данным исследования компании, в прошлом месяце россияне купили 105 579 подержанных кроссоверов и внедорожников, что соответствует доле в 21,65%.

LADA 2121 в августе этого года снова стал самым перепродаваемым SUV в России. Объем реализации этой модели на вторичном рынке РФ составил 7737 ед., что оказалось на 3,5% ниже уровня продаж августа 2017 года (8018 ед.). Второе место на рынке SUV с пробегом в августе занимает Chevrolet NIVA. Перепродажи этой модели выросли на 5% к прошлогоднему периоду, то есть с 5878 ед. до 6168 ед. авто. Внедорожник Toyota Land Cruiser занял в августе третье место на рынке б/у SUV. Россияне купили 3963 таких авто, это на 7,4% больше, чем годом ранее — 3690 ед. Кроссоверы Toyota RAV4 Nissan Qashqai вошли в топ-5 вторичного рынка SUV. Перепродажи у Toyota RAV4 выросли на 7% к результату прошлого года, с 3577 до 3829 ед., а у Nissan Qashqai увеличились на 12%, с 2811 до 3152 шт.

За период восьми месяцев этого года вторичный рынок SUV вырос в продажах на 6,4% к аналогичному периоду прошлого года. В количественном выражении перепродажи в сегменте увеличились с 709 724 ед. авто, проданных в 2017-м, до 755 416 авто, реализованным за январь-август 2018 года.