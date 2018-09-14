Ещё
10 самых популярных машин в сегменте SUV с пробегом
Далее:
Читайте также:
Ещё

10 самых популярных машин в сегменте SUV с пробегом 

«Автостат Инфо» + ещё 10 1 час назад
10 самых популярных машин в сегменте SUV с пробегом Объем перепродаж машин сегмента SUV вырос в августе на 8%, сообщают в «Автостат Инфо». По данным исследования компании, в прошлом месяце россияне купили 105 579 подержанных кроссоверов и внедорожников, что соответствует доле в 21,65%.
LADA 2121 в августе этого года снова стал самым перепродаваемым SUV в России. Объем реализации этой модели на вторичном рынке РФ составил 7737 ед., что оказалось на 3,5% ниже уровня продаж августа 2017 года (8018 ед.). Второе место на рынке SUV с пробегом в августе занимает Chevrolet NIVA. Перепродажи этой модели выросли на 5% к прошлогоднему периоду, то есть с 5878 ед. до 6168 ед. авто. Внедорожник Toyota Land Cruiser занял в августе третье место на рынке б/у SUV. Россияне купили 3963 таких авто, это на 7,4% больше, чем годом ранее — 3690 ед. Кроссоверы Toyota RAV4 и Nissan Qashqai вошли в топ-5 вторичного рынка SUV. Перепродажи у Toyota RAV4 выросли на 7% к результату прошлого года, с 3577 до 3829 ед., а у Nissan Qashqai увеличились на 12%, с 2811 до 3152 шт.
«Десятку» самых часто перепродаваемых в августе SUV с пробегом, по версии «Автостат Инфо», составили: Nissan X-Trail (3057 ед., +11%), KIA Sportage (3110 шт., +22,45), Mitsubishi Outlander (2742 авто, +23,1%), а также Renault Duster (2536 авто, +23,6%) и Honda CR-V (2579 авто, +6,6%).
За период восьми месяцев этого года вторичный рынок SUV вырос в продажах на 6,4% к аналогичному периоду прошлого года. В количественном выражении перепродажи в сегменте увеличились с 709 724 ед. авто, проданных в 2017-м, до 755 416 авто, реализованным за январь-август 2018 года.
«Автостат Инфо»: последние новости
KIA показала спортивную модификацию нового Ceed Продажи кроссоверов и внедорожников в августе выросли на 23% Рейтинг моделей Skoda на российском рынке в августе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Форсаж на МКАДе: пьяная гонщица заказала своего мужа1
Москвичей предупредили о бесконечных пробках в выходные1
От любви полного разочарования
«Вставай, дебил»: гаишник воспитывал подчиненного ногами
Запашный попал в серьезную аварию7
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
01:17
Глава «Газпрома» попал в ДТП
ДТП
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение