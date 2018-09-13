Динамика продаж легковых автомобилей по сегментам: SUV лидируют

Динамика продаж легковых автомобилей по сегментам: SUV лидируют Аналитики «Автостат Инфо» провели исследование на рынке новых легковых авто в августе 2018 года и оценили объем продаж машин в разных сегментах рынка.

Самый большой объем реализации легковых авто они зафиксировали в сегменте SUV. Количество проданных внедорожников и кроссоверов в августе этого года достигло отметки в 65 530 ед., что оказалось на 23,2% больше, чем годом ранее (53 181 ед.). На машины класса SUV пришлась доля в 47,7%. Второе место по количеству реализованных машин удерживает B-сегмент. При этом здесь отмечается снижение показателей реализации. В годовом сравнении этот сегмент «просел» в продажах на 12,8%, с 32 141 ед. авто, проданных в августе 2017 года, до 28 019 шт., реализованных в августе нынешнего года. Рыночная доля машин B-класса составила 20,4%. Сегмент автомобилей С-класса — это третий по объему реализации сегмент — также демонстрирует спад. Показатели реализации сократились здесь на 2,3%. В августе этого года покупатели приобрели 17 720 машин C-сегмента, а годом ранее они купили 18 140 шт. Доля С-сегмента в августе этого года составила 12,9% от всех продаж на рынке легковых авто.

Теряет в продажах и сегмент B+. Объем реализации таких машин сократился в отчетный месяц на 16,1% и составил 10 000 ед. (соответствует доле в 7,3%), тогда как годом ранее было реализовано 11 924 таких машины. Наиболее высокая динамика роста продаж была зафиксирована в D-сегменте (большие семейные авто). В августе россияне купили 5707 таких машин, а годом ранее — 3836 ед. Прирост продаж в D-сегменте составил, таким образом, +48,8%, а рыночная доля увеличилась до 4,1%. В сегменте машин бизнес-класса (Е-сегмент) по итогам августа 2018 года продажи выросли на 11,6% к результату за аналогичной период прошлого года (4437 шт.), а рыночная доля таких машин составила 3,6%. В августе 2018 года на 43,1% выросли продажи минивэнов. Рост этого сегмента «в штуках» относительно прошлого года составил с 2902 до 4152 ед. авто соответственно. На долю минивэнов пришлось в августе 3% от всего объема реализации новых машин.

Наименьшие объемы продаж аналитики зафиксировали в сегменте «люксовых» авто и на рынке малолитражек. Так, продажи машин класса «люкс» сократились в сравнении с прошлым годом на 2,5% с 684 до 667 ед. авто (доля — 0,49%), а малолитражки, которые в предыдущие месяцы прибавляли в продажах, «просели» на 22,6% с 849 до 657 ед. (доля — 0,48%). Ранее «Автостат Инфо» сообщал, что продажи новых легковых автомобилей в России в августе нынешнего года выросли на 7,3% к августу 2017-го, то есть с 128 094 до 137 405 ед. авто соответственно.