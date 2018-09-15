Известен ТОП-10 внедорожников с пробегом

Специалисты подготовили десятку наиболее популярных подержанных кроссоверов и внедорожников на отечественном рынке по итогам августа.

Как и раньше, лидерство автомобилей с пробегом в классе SUV удерживает «Нива» 4 x 4. В прошедшем месяце было куплено 7 740 машин, что меньше прошлогодних продаж на 2 с половиной процента.

Однако, занявший второе место Chevrolet Niva наоборот, набирает популярность. Август 2018 года для этого автомобиля завершился с результатом 6 170 единиц, что на 5% выше показателей 2017 года.

Дальше три места отдано «японцам». Toyota представлена в первой пятерке моделями Land Cruiser и RAV4. Количество купленных машин по каждой из моделей приближается к 4 тысячам.

Замыкает первую половину таблицы Nissan Qashqai. В августе приобрели 3 150 автомобилей с такой эмблемой.