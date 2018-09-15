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Известен ТОП-10 внедорожников с пробегом
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Известен ТОП-10 внедорожников с пробегом 

Car.ru + ещё 14 1 час назад
Фото: Car.ru
Специалисты подготовили десятку наиболее популярных подержанных кроссоверов и внедорожников на отечественном рынке по итогам августа.
Как и раньше, лидерство автомобилей с пробегом в классе SUV удерживает «Нива» 4 x 4. В прошедшем месяце было куплено 7 740 машин, что меньше прошлогодних продаж на 2 с половиной процента.
Однако, занявший второе место Chevrolet Niva наоборот, набирает популярность. Август 2018 года для этого автомобиля завершился с результатом 6 170 единиц, что на 5% выше показателей 2017 года.
Дальше три места отдано «японцам». Toyota представлена в первой пятерке моделями Land Cruiser и RAV4. Количество купленных машин по каждой из моделей приближается к 4 тысячам.
Замыкает первую половину таблицы Nissan Qashqai. В августе приобрели 3 150 автомобилей с такой эмблемой.
Среди европейски брендов в итоговом рейтинге есть только Renault Duster. C уровнем продаж в 2536 штук данный кроссовер занял предпоследнее место в ТОП-10.
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