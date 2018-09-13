Авторынок Дальнего Востока установил в августе рекорд продаж

Авторынок Дальнего Востока установил в августе рекорд продаж В августе этого года на рынке Дальневосточного ФО было продано 1727 новых машин, что на 27,6% превысило продажи прошлого года (1353 шт.), о чем говорится в исследовании «Автостат Инфо».

Результат продаж, зафиксированный в прошлом месяце, стал рекордным за весь восьмимесячный период текущего года. Предыдущий максимум дальневосточный авторынок показал в июне, когда продажи легковых машин составили 1561 ед. Отметим, что в августе на местном авторынке на 42,6% вырос объем реализации машин отечественных марок (до 241 ед., доля рынка — 14%), а также на 25,5% возросли продажи иномарок (до 1486 ед., доля рынка — 86%).

Существенная часть продаж в общем объеме реализации пришлась в августе на машины Toyota . Японская марка продала на Дальнем Востоке в прошлом месяце 420 машин, улучив прошлогодний результат на 50,5%. На второе место в августовском рейтинге вышла марка Hyundai — 208 ед. (+41,5%), а третим стал здесь Nissan с результатом 182 проданных авто (-11%). KIA вышла на четвертую строчку рейтинга, реализовав на местном рынке в августе этого года 14 2 легковушки (+80%). Закрывает топ-5 среди автомобильных марок бренд LADA , продажи у которого выросли на дальневосточном авторынке на 28,4% в августе до 140 ед. В отчетный месяц Lexus продал здесь 105 авто (-21,6%), а « УАЗ » стал 7-м и реализовал 101 автомобиль (+68%). Восьмое и девятое места в рейтинге продаж достались Mitsubishi (95 шт., +217%) и Ford (69 авто, +23%). Последним в топ-10 финишировал Renault , который продал местным покупателем в августе 56 машин (+7,7%).

С начала 2018 года и по август включительно на Дальнем Востоке продажи новых легковушек выросли на 22, % к аналогичному периоду 2017 года — с 8438 до 10 348 ед. авто.