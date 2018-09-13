Вот как будет выглядеть Ford Mustang Raptor 

В мире есть три вещи, о которых вы не должны спорить, чтобы не начать войну — религия, политика и Ford Mustang. Легендарный пони-кар так или иначе вызывает эмоции, иногда и обратных направлений, но равнодушным он вряд ли кого оставит. Особенно после новостей о том, что новый электрический кроссовер Ford будет похож на Mustang. На подобные новости тут же среагировали парни из X-Tomi Design, которые известны своими рендерами самых невообразимых версий известных моделей. Учитывая, что Ford решил расширить применение названия (и, соответственно, технические детали) Raptor не только на полноразмерные пикапы F-150, но и на Ranger, кто знает, докуда эта тенденция может докатиться. Вот и предположили, что будущий кроссовер от Ford вполне может быть не только похож на Mustang, но и иметь версию Raptor. В принципе, своя доля правды в этом рендере есть. По дорогам США (да и не только) колесит несколько монструозных автомобилей, состоящих из рамы и мостов настоящих внедорожников вроде Bronco, на которые присобачен кузов Mustang или другого аутентичного американского масл-кара.