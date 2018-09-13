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BMW испытала новую «тройку» в Долине Смерти
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BMW испытала новую «тройку» в Долине Смерти 

Car.ru 41 минуту назад
Фото: Car.ru
В сети появилось видео, показывающее процесс тестирования нового представителя BMW 3 серии в экстремальных условиях.
Не секрет, что многие автомобильные компании серьезно готовятся к выводу на рынок своих ожидаемых новинок и тестируют их в самых разных условиях. Для проверки обновленного BMW 3-Series в жарких условиях была выбрана пустыня Долина Смерти в американской Неваде.
Ранее машина проверялась в полярных условиях, а также в горах. В итоге финальную версию новинки от BMW покажут на автосалоне во французской столице, который откроется в первых числах октября.
Автомобиль построен на платформе CLAR, что позволило снизить вес машины на 55 килограмм, одновременно добавив аэродинамики. Линейка моторов пополнилась бензиновым агрегатом мощностью свыше 252 лошадиных сил.
BMW 3-Series получит спортивные подвеску с пониженным клиренсом и задний дифференциал на электронном управлении. Вдобавок к этому можно выделить колесные диски на восемнадцать дюймов.
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