BMW испытала новую «тройку» в Долине Смерти

В сети появилось видео, показывающее процесс тестирования нового представителя BMW 3 серии в экстремальных условиях.

Не секрет, что многие автомобильные компании серьезно готовятся к выводу на рынок своих ожидаемых новинок и тестируют их в самых разных условиях. Для проверки обновленного BMW 3-Series в жарких условиях была выбрана пустыня Долина Смерти в американской Неваде.

Ранее машина проверялась в полярных условиях, а также в горах. В итоге финальную версию новинки от BMW покажут на автосалоне во французской столице, который откроется в первых числах октября.

Автомобиль построен на платформе CLAR, что позволило снизить вес машины на 55 килограмм, одновременно добавив аэродинамики. Линейка моторов пополнилась бензиновым агрегатом мощностью свыше 252 лошадиных сил.

BMW 3-Series получит спортивные подвеску с пониженным клиренсом и задний дифференциал на электронном управлении. Вдобавок к этому можно выделить колесные диски на восемнадцать дюймов.