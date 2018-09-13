Новый Suzuki Jimny начнут продавать в России весной 2019 года

Представители российского офиса компании Suzuki назвали предварительную дату начала продаж в нашей стране нового поколения своего знаменитого внедорожника — Jimny. Сообщается, что автомобиль доберется до дилеров в РФ уже весной 2019 года.

Внедорожник будет доступен для российских покупателей в широкой линейки версий, в числе которых также окажется модификация с 2-цветной окраской кузова.

Напомним, что новое поколение «Джимни» сохранило свою рамную конструкцию, неразрезные мосты, а также жестко подключаемый полный привод и понижающую передачу. Габаритные размеры внедорожника слегка увеличились: длина составляет 3480 мм, ширина — 1645 мм, а высота — 1725 мм. Клиренс равен 210 мм.

В России новый Jimny будут продавать с тем же мотором, что и на других рынках. Речь идет о 1,5-литровом 4-цилиндровом атмосферном двигателе на 102 лошадиные силы (130 Нм вращающего момента), пришедшего на замену 1,3-литровому 85-сильному агрегату. Ассистировать мотору будут прежние 5-ступенчатая МКПП и 4-диапазонный «автомат» гидротрансформаторного типа.