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Последний Volkswagen Beetle может появиться в следующем году
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Последний Volkswagen Beetle может появиться в следующем году 

Car.ru 2 часа назад
Фото: Car.ru
Поэтому модель получит название Volkswagen Beetle Final Edition.
Такую приставку немецкий концерн использует для своих представителей не первый раз. Раньше обозначение Final Edition присваивалось модели New Beetle, которая появилась на рынке более 10 лет назад.
Судя по всему, поколение «жуков», которому более полувека, скоро уйдет в историю. И причиной этому может стать то, что производитель не может найти новых дизайнерских решений, которые бы вписывались в эстетику линейки Beetle от VW.
Также стоит отметить, что спрос на модель падает, уступая место кроссовером. Статистика говорит о том, что в прошлом году было продано только 15 тысяч машин. А в августе текущего года темпы продаж снизились еще на 2,2%.
Тем не менее, многие эксперты предполагают, что заключительный представитель Beetle может стать гибридных. Правда, пока нет никаких достоверных сведений на этот счет.
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