Эпичный Chevrolet Corvette обнаружили на дороге в Воронеже

В столице Черноземья был запечатлен Chevrolet Corvette красного цвета. На снимке ретро автомобиль гармонично сливается с городским пейзажем. Некоторые пользователи даже решили, что фотография сделана где-то в Европе.

Модель была запущена в производство в 1953 году. Спорткар имеет задний привод и вмещает водителя и одного пассажира.

На снимке модель Corvette C3, выпуск которой производился в период с 1968 по 1982 г.г. Первые модели шли с силовой установкой от С2. А начиная с 1969 года в моторной линейке появился Small Block 5,7-литровый агрегат на 300 л.с.

Позднее модель оснастили семилитровым мотором Big Block на 390 л.с. Всего было произведено 542861 автомобиль линейки Corvette C3.

Кроме вышеописанной версии, выпускалась и гоночная модификация Corvette ZR1 с мотором, мощность которого составляла 430 л.с.

Какой конкретно спорткар «засветился» в Воронеже не известно. Но машина смотрится великолепно даже спустя столько лет.