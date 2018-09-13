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Renault представила новый Kadjar
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Renault представила новый Kadjar 

Автостат + ещё 1 28 минут назад
Фото: Автостат
Компания Renault представила новый Kadjar, премьера которого состоится на Парижском автосалоне в начале октября.
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