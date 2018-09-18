УАЗ возобновил продажи в Ливане после перерыва с 1992 года

Ульяновский автомобильный завод » открыл первый дилерский центр в Бейруте (Ливан) и планирует продавать автомобили «Патриот», «Пикап», «Профи» и «Хантер».

Партнером УАЗа стала компания Ultimate Fahed, которая будет отвечать за импорт и дистрибуцию российских внедорожников, а также за их гарантийное обслуживание.

Целью нового дистрибьютора являются продажи до нескольких сотен внедорожников УАЗ в год.

УАЗ поставил в Ливан с 1956 по 1992 годы около 300 автомобилей.

«После многолетней паузы УАЗ вернулся на местный рынок. Но теперь компания планирует продавать автомобили на регулярной основе и в заметно больших объемах», — говорится в сообщении.

«Ливан считается небольшим рынком, тут ежегодно продается не более 50 тыс. новых автомобилей. (…) Присутствие официального дистрибьютора УАЗ в Бейруте позволит нам расширить продажи автомобилей и в соседних странах», — уточнили в компании.