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Житель Горячего Ключа лишился BMW X6
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Житель Горячего Ключа лишился BMW X6 

За рулем Кубань 1 час назад
Фото: За рулем Кубань
Как сообщает пресс-служба УФССП по Краснодарскому краю, мужчина остался без дорогого автомобиля из-за долгов — он не выполнил обязательства по договору на сумму 2 000 000 рублей. За это на его «Бэху» 2017-го года выпуска был наложен арест.
Выбор у должника есть: либо найти деньги и погасить сумму задолженности в полном объёме, либо его автомобиль будет передан на реализацию, средства от которой поступят в счёт погашения долга. Но в последнем случае мужчина станет пешеходом. Кстати, новенький BMW X6 в настоящее время стоит в России от 4 780 000 рублей.
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