Житель Горячего Ключа лишился BMW X6

Как сообщает пресс-служба УФССП по Краснодарскому краю, мужчина остался без дорогого автомобиля из-за долгов — он не выполнил обязательства по договору на сумму 2 000 000 рублей. За это на его «Бэху» 2017-го года выпуска был наложен арест.