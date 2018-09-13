Предпремерный тизер Audi e-Tron 

Официальная премьера нового полностью электрического кроссовера Audi состоится на следующей неделе — 17 и 18 сентября в Калифорнии. Наконец-то с e-Tron снимут весь камуфляж и он предстанет перед нами во всей своей серийной красе. Премьера будет транслироваться в прямом эфире на медиаресурсах Audi. Что касается ожидаемых спецификаций, то точные детали пока неизвестны, но кое-какая информация позволяет предположить, что у e-Tron будет два электродвигателя, суммарной мощностью в 355 л.с. и 561 Нм крутящего момента. В случае активации буста, в течение 8 секунд автомобиль может выдать 402 л.с. и 664 Нм. Audi утверждает, что e-Tron получит запас хода в 400 километров, согласно уже актуальной модели тестирования WLTP, благодаря большому аккумулятору на 95 кВт и будет разгоняться до сотни менее, чем за 6 секунд. Производство e-Tron уже началось, однако дата начала продаж пока неизвестна.