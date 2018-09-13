Ещё
Предпремерный тизер Audi e-Tron
Далее:
Читайте также:
Ещё

Предпремерный тизер Audi e-Tron 

TopGearRussia.ru 1 час назад
Фото: TopGearRussia.ru
Официальная премьера нового полностью электрического кроссовера Audi состоится на следующей неделе — 17 и 18 сентября в Калифорнии. Наконец-то с e-Tron снимут весь камуфляж и он предстанет перед нами во всей своей серийной красе. Премьера будет транслироваться в прямом эфире на медиаресурсах Audi. Что касается ожидаемых спецификаций, то точные детали пока неизвестны, но кое-какая информация позволяет предположить, что у e-Tron будет два электродвигателя, суммарной мощностью в 355 л.с. и 561 Нм крутящего момента. В случае активации буста, в течение 8 секунд автомобиль может выдать 402 л.с. и 664 Нм. Audi утверждает, что e-Tron получит запас хода в 400 километров, согласно уже актуальной модели тестирования WLTP, благодаря большому аккумулятору на 95 кВт и будет разгоняться до сотни менее, чем за 6 секунд. Производство e-Tron уже началось, однако дата начала продаж пока неизвестна.
TopGearRussia.ru: последние новости
У Lexus ES теперь камеры вместо зеркал Вот как будет выглядеть Ford Mustang Raptor Новый Mercedes-Benz GLE одержим технологиями
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран16
Названы самые популярные внедорожники России
Новый внедорожник УАЗ: первые подробности
Автомобилистов Москвы предупредили о новых мошенниках
Skoda Kodiaq GT выходит на рынок
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
01:17
Глава «Газпрома» попал в ДТП
ДТП
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение