Пикап Amarok от Carlex Design: строгий дизайн и комфортный интерьер

Тюнинговая компания Carlex Design подготовила спецверсию пикапа Volkswagen Amarok , которая получила название «Amy». Снаружи пикап выглядит сурово и агрессивно, но внутри он мягкий и уютный, а всё благодаря красивой и приятной на ощупь коже наппа. Некоторые внешние элементы автомобиля, а именно: передний и задний бамперы, расширенные колёсные арки, выступ капота и окантовка передних и задних фар, покрыты структурной защитной краской чёрного цвета. В дополнение к строгому образу компания Carlex Design выпустила массивные колёса BF Goodrich All Terrain T/A и стильные наклейки для кузова пикапа. Под капотом Amarok установлен дизельный двигатель Torquey V6, но в тюнинговом ателье его сделали похожим по звуку на V8 благодаря новой выхлопной системе, управляемой с помощью приложения для смартфонов.

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Для пикапа также доступен ряд дополнительных аксессуаров, в число которых входит: светодиодная световая панель, которая устанавливается на крыше, мощные боковые пороги, лифт-комплект подвески и полноразмерное запасное колесо. Чтобы сохранить эксклюзивность этой модели и оправдать крутую цену конверсионного пакета, всего будет выпущено 500 таких пикапов. Стоимость всех дополнений составляет €13 995 (на сегодняшний день это порядка 1 105 000 руб.).

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