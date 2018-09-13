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Новую LADA Granta превратили в кабриолет
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Новую LADA Granta превратили в кабриолет 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
В Сети появилось фото новой версии LADA Granta, но уже побывавшей в руках «народных умельцев» и превратившейся из седана в кабриолет.
Команда дизайнеров опубликовала свой взгляд на будущее автовазовской модели и представили изображение Granta с обрезанной крышей, без молдингов по бокам и без задних дверей.
В «люксовый» статус модели не вписывались стандартные сидения LADA Granta и потому специалисты заменили их на более подходящие кабриолету.
Сетевые эксперты согласились, что такой автомобиль вполне имеет право на существование и даже имел бы спрос в определенных кругах.
Однако представители АВТОВАЗа пока не комментируют переработанный вариант их продукции, хотя большинству автолюбителей кабриолет пришелся по душе.
Примечательно, что предыдущая генерация LADA Granta также побывала в руках кустарей и дизайнеров, а некоторые народные умельцы даже рискнули тюнинговать свой личный автомобиль.
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