Ещё
DS 3 Crossback рассекретили до премьеры
Далее:
Читайте также:
Ещё

DS 3 Crossback рассекретили до премьеры 

Allroader.ru 46 минут назад
Фото: Allroader.ru
Пару дней назад престижный французский автомобильный бренд DS представил официальное промо-изображение с фрагментом фары нового кроссовера DS 3 Crossback. Однако кое-кто в Сети решил, что не годится поклонникам автопрома Франции довольствоваться каким-то паззлом и обнародовал целую галерею фотографий модели.
Компактный SUV выглядит идентично тем патентным схемам, которые мы видели не так давно. DS 3 Crossback получил от создателей сильно выступающую вперед забранную сеткой решетку радиатора с широкой хромированной окантовкой. Решетка плавно переходит в головные фары оригинальной формы, которые явно отсы лают нас к золотому веку биодизайна.
По бокам переднего бампера вниз от головных фар сложными изгибами спускаются светодиодные полоски дневных ходовых огней. В целом, французские дизайнеры не разочаровали и выступили с DS 3 Crossback как и подобает на родине моды — находчиво, экстравагантно и очень неожиданно. Чего только стоит прилив двери в виде вздымающейся волны на средней стойке.
Задняя часть кроссовера выглядит чуть более традиционно, хотя и очень утонченно. Корма модели словно собирает в единый центр тяжести витиеватые линии кузова. Над «хлопушкой» багажника установлен маленький спойлер со стоп-сигналом, ниже его маленькое стекло, под ним узкие задние фонари объединенные хромированной накладкой. По флангам бампера хищные «жабры» воздуховодов.
Но если внешность DS 3 Crossback точно не оставит никого равнодушным (ее можно только полюбить или отчаянно возненавидеть, третьего не дано), то внутреннее убранство не поражает революционной задумкой, хотя и сохраняет индивидуальность модели. Перед рулевым колесом с тремя спицами расположилась цифровая приборная панель, а выше — проекционный дисплей.
Над передней панелью возвышается огромный экран мультимедиа-информационной системы и рад выполненных в виде ограненных алмазов элементов управления, перекликающихся по дизайну с логотипом производителя. Этот же орнамент используется в обивке сидений и отделке торпедо и дверных карт.
Технические характеристики DS 3 Crossback пока не были объявлены, но на фото мы видим полностью электрическую модификацию E-Tense с розеткой для подзарядки со стороны водителя и без выхлопных труб.
По слухам, электрический кроссовер оснастят литий-ионной батареей на 50 кВтч и электромотором мощностью 113 л.с. Запас зода на одной зарядке около 450 км.
Allroader.ru: последние новости
Citroen C5 AirCross Hybrid оказался скромнее заявленного Mercedes-Benz GLE 2019 — рассекречена внешность кроссовера Zotye Coupa для России — объявлена цена китайского эксклюзива
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран16
Названы самые популярные внедорожники России
Новый внедорожник УАЗ: первые подробности
Автомобилистов Москвы предупредили о новых мошенниках
Skoda Kodiaq GT выходит на рынок
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
01:17
Глава «Газпрома» попал в ДТП
ДТП
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение