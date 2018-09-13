DS 3 Crossback рассекретили до премьеры

Пару дней назад престижный французский автомобильный бренд DS представил официальное промо-изображение с фрагментом фары нового кроссовера DS 3 Crossback. Однако кое-кто в Сети решил, что не годится поклонникам автопрома Франции довольствоваться каким-то паззлом и обнародовал целую галерею фотографий модели.

Компактный SUV выглядит идентично тем патентным схемам, которые мы видели не так давно. DS 3 Crossback получил от создателей сильно выступающую вперед забранную сеткой решетку радиатора с широкой хромированной окантовкой. Решетка плавно переходит в головные фары оригинальной формы, которые явно отсы лают нас к золотому веку биодизайна.

По бокам переднего бампера вниз от головных фар сложными изгибами спускаются светодиодные полоски дневных ходовых огней. В целом, французские дизайнеры не разочаровали и выступили с DS 3 Crossback как и подобает на родине моды — находчиво, экстравагантно и очень неожиданно. Чего только стоит прилив двери в виде вздымающейся волны на средней стойке.

Задняя часть кроссовера выглядит чуть более традиционно, хотя и очень утонченно. Корма модели словно собирает в единый центр тяжести витиеватые линии кузова. Над «хлопушкой» багажника установлен маленький спойлер со стоп-сигналом, ниже его маленькое стекло, под ним узкие задние фонари объединенные хромированной накладкой. По флангам бампера хищные «жабры» воздуховодов.

Но если внешность DS 3 Crossback точно не оставит никого равнодушным (ее можно только полюбить или отчаянно возненавидеть, третьего не дано), то внутреннее убранство не поражает революционной задумкой, хотя и сохраняет индивидуальность модели. Перед рулевым колесом с тремя спицами расположилась цифровая приборная панель, а выше — проекционный дисплей.

Над передней панелью возвышается огромный экран мультимедиа-информационной системы и рад выполненных в виде ограненных алмазов элементов управления, перекликающихся по дизайну с логотипом производителя. Этот же орнамент используется в обивке сидений и отделке торпедо и дверных карт.

Технические характеристики DS 3 Crossback пока не были объявлены, но на фото мы видим полностью электрическую модификацию E-Tense с розеткой для подзарядки со стороны водителя и без выхлопных труб.

По слухам, электрический кроссовер оснастят литий-ионной батареей на 50 кВтч и электромотором мощностью 113 л.с. Запас зода на одной зарядке около 450 км.