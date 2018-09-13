Volkswagen выпустит «финальную версию» Beetle

На протяжении нескольких месяцев западные СМИ публиковали отчеты о скорой кончине Volkswagen Beetle , а теперь сам автопроизводитель косвенно намекнул на возможность такого сценария.

Компания Volkswagen подтвердила, что в 2019 году модельный ряд Beetle будет состоять из четырех версий — S, SE, Final Edition SE и Final Edition SEL. Две последние непрозрачно намекают, что эти версии могут стать последними в текущем поколении, а вот будущее модели пока туманно.

Ранее президент Volkswagen Passenger Cars Герберт Диесс отмечал, что судьба Beetle еще не решена, но «электрический „Жук“ будет намного лучше, чем нынешний автомобиль». По слухам, следующее поколение Beetle может стать полностью электрическим с задним приводом и четырехдверной компоновкой кузова с ретродизайном.

Впрочем, пока решение не подтверждено, покупатели смогут купить традиционный Beetle 2019 модельного года с одним вариантом силовой установки — 2-литровым 4-цилиндровым мотором на 174 лошадиные силы и 249 Нм крутящего момента. Работает агрегат в паре с 6-ступенчатым автоматом.