Монстр-траки продолжают удивлять «Носовой стойкой»

Тайлер Меннинга одержал победу в Monster Jam's Triple Threat Series, фристайл-соревновании, проводившемся во Флориде, городе Тампа.

Тайлер, которому всего лишь 21 год, победил своей коронной «Носовой Стойкой», тем же самым приемом, по которому он побил рекорд в 2017 году на соревновании Cedar Rapids.

Суть Носовой Стойки заключается в том, что водитель монстр-трака съезжает с небольшой горки таким образом, что трак встает на передние колеса, но не переворачивается и не падает на задние колеса.

В такой стойке пилоту приходится балансировать, вися в водительском кресле на ремнях, и фактически уперевшись руками в руль. При этом сам монстр-трак представляет собой мощный грузовик с громадными колесами, мотором V8.

Рекорд, поставленный Тайлером в 2017, составляет 73 секунды, проведенные в Носовой Стойке. За эти 73 секунды Меннинга несколько раз въезжал обратно на холмик, не падая с передних колес, чтобы выровнять положение автомобиля, когда тот начинал заваливаться в нормальное положение.