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Неудавшаяся замена Гелендвагена
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Неудавшаяся замена Гелендвагена 

Motor.ru 2 часа назад
Фото: Motor.ru
Одной из главных новинок грядущего Парижского автосалона станет Mercedes-Benz GLE, который когда-то носил индекс М и ML. Но многие уже не помнят, что это был первый премиальный автомобиль в сегменте, который мог заменить собой Гелендваген, пытался стать спортивным, примеряя на себя мощные моторы AMG, воевал с динозаврами в «Парке юрского периода» и возил Папу Римского, а потом первым принял на себя удар от BMW X5 и Porsche Cayenne. Мы решили вспомнить, как появилась эта машина и во что превратилась в 2018 году.
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