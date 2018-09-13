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Как выявить машину со скрученным пробегом
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В России заработал сервис по проверке реального пробега авто 

Car.ru + ещё 3 19 минут назад
Фото: Wroom.ru
Проверить реальный пробег машины теперь доступно на портале Авто.ру, где запущен соответствующий сервис.
По оценкам экспертов, 20% автомобилей на рынке позиционируется с заниженным пробегом, но теперь его можно проверить, воспользовавшись сервисом.
Примечательно, что некоторые автовладельцы при продаже занижают реально пройденный километраж даже в 5-10 раз.
Сервис предлагает отследить данные автомобилей, выпущенных после 1985 года. Покупателю достаточно узнать данные одометра при предыдущей продаже и тогда можно будет вычислить, насколько реальны данные актуального пробега.
Также воспользовавшись сервисом портала Авто.ру можно узнать первоначальный цвет машины, историю аварий и техническое состояние транспортного средства.
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