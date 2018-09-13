Как выявить машину со скрученным пробегом

В России заработал сервис по проверке реального пробега авто

Проверить реальный пробег машины теперь доступно на портале Авто.ру, где запущен соответствующий сервис.

По оценкам экспертов, 20% автомобилей на рынке позиционируется с заниженным пробегом, но теперь его можно проверить, воспользовавшись сервисом.

Примечательно, что некоторые автовладельцы при продаже занижают реально пройденный километраж даже в 5-10 раз.

Сервис предлагает отследить данные автомобилей, выпущенных после 1985 года. Покупателю достаточно узнать данные одометра при предыдущей продаже и тогда можно будет вычислить, насколько реальны данные актуального пробега.

Также воспользовавшись сервисом портала Авто.ру можно узнать первоначальный цвет машины, историю аварий и техническое состояние транспортного средства.