Ещё
Покупатели LADA Granta FL сказали, что у нее воет «коробка»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Покупатели LADA Granta FL сказали, что у нее воет «коробка» 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Новые владельцы рестайлинговой LADA Granta утверждают, что обновления отечественного седана не коснулись коробки передач и «механика» на Granta FL по-прежнему «подвывает».
При этом многие клиенты LADA отмечают, что остановили свой выбор на модели с автоматической КПП только потому, что «механика» на LADA Granta FL неприятно гудит.
Автовладельцы в своих комментариях на форумах недоумевают, почему за столько лет выпуска моделей Granta проблема с шумами в коробке передач так и не была решена.
Как объясняют специалисты, «коробка» может «выть» по многим причинам и не всегда виновата неполадка.
К примеру, провоцировать подобный звук могут особенности конструкции КПП, которые еще не притерлись в процессе эксплуатации.
Также заставляет «подвывать коробку» недостаток масла, причем некоторые автомобилисты рекомендуют наливать его на 100 мл больше уровня. Помимо этого играет роль качество масла и других расходных материалов.
Car.ru: последние новости
УАЗ «Патриот» с «автоматом» появится в первой половине 2019 года‍ Эксперты выделили пять причин вибрации руля Илон Маск рассказал, как улучшить разгон Tesla Model 3
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запашный попал в серьезную аварию3
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран17
Новый внедорожник УАЗ: первые подробности
Названы самые популярные внедорожники России
DS 3 Crossback рассекретили до премьеры
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
01:17
Глава «Газпрома» попал в ДТП
ДТП
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение