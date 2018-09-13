Покупатели LADA Granta FL сказали, что у нее воет «коробка»

Новые владельцы рестайлинговой LADA Granta утверждают, что обновления отечественного седана не коснулись коробки передач и «механика» на Granta FL по-прежнему «подвывает».

При этом многие клиенты LADA отмечают, что остановили свой выбор на модели с автоматической КПП только потому, что «механика» на LADA Granta FL неприятно гудит.

Автовладельцы в своих комментариях на форумах недоумевают, почему за столько лет выпуска моделей Granta проблема с шумами в коробке передач так и не была решена.

Как объясняют специалисты, «коробка» может «выть» по многим причинам и не всегда виновата неполадка.

К примеру, провоцировать подобный звук могут особенности конструкции КПП, которые еще не притерлись в процессе эксплуатации.

Также заставляет «подвывать коробку» недостаток масла, причем некоторые автомобилисты рекомендуют наливать его на 100 мл больше уровня. Помимо этого играет роль качество масла и других расходных материалов.