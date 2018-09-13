Создатель суперкара McLaren F1 предложил рецепт дешевого и легкого кузова

Британский гоночный конструктор Гордон Мюррей представил обновленную концепцию сверхлегкого и недорого кузова, созданного по технологии iStream. Он предлагает использовать ее всем желающим, но, разумеется, за деньги.

Гордон Мюррей — настоящая легенда британского автопрома, создавший десятки гоночных болидов класса Формулы-1 и культовый суперкар 90-х — трехместный McLaren F1 . Уже несколько лет Мюррей и его конструкторское бюро Gordon Murray Design продвигают идею легких и недорогих кузовов, в конструкции которых используется каркас из тонкостенных металлических труб и композитные панели из углеродного вторсырья. Мюррей считает, что созданная им технология, которую он назвал iStream, вполне применима для массовых автомобилей, но пока ее взяли на вооружение лишь производители мелкосерийных спорткаров — TVR и Yamaha.

Несколько лет назад Мюррей создал прототип городского трехместного автомобиля T.25 с компоновкой салона, как у McLaren F1, чтобы наглядно показать, что технология iStream пригодна для машин утилитарного назначения, а не только для спорткаров. Два года назад этим проектом заинтересовался нефтяной концерн Shell и даже рассматривал возможность организации выпуска T.25, но в итоге все-таки на это не решился.

В прошлом году Мюррей учредил собственную автомобильную компанию Gordon Murray Automotive, чтобы вывести технологию iStream в люди уже самостоятельно. Но он по-прежнему не теряет надежды на то, что его идеями воспользуется какой-нибудь крупный автоконцерн, а потому, представляя на днях кузов своего нового спорткара T.43, ателье Gordon Murray Design подчеркнуло, что его конструкция, в силу своей технологической гибкости, может стать основой для автомобиля любой другой марки.

Кузов спорткара T.43 сделан по усовершенствованной технологии iStream Superlight с использованием алюминиевых труб в силовом каркасе вместо стальных. Расчетная снаряженная масса автомобиля составляет всего 850 кг, что примерно на 50% меньше, чем у аналогов с кузовами традиционной конструкции. Элементы из так называемого дешевого карбона, в котором используется углеродное вторсырье, работают в паре с металлическим каркасом, а следовательно требования к их прочности не такие жесткие, как в случае, если бы кузов был целиком изготовлен из углепластика.

При использовании вторсырья в композитных панелях не получается плетеной структуры, придающей детали дополнительную прочность, а потому такие детали годятся только в качестве усилителей или для несильно нагруженных конструкций — например для сидений автомобиля. Кресла спорткара T.43 тоже изготовлены по технологии iStream и примерно на 30% легче традиционных. Даже с учетом регулировок по четырем направлениям алюминиево-карбоновое кресло весит всего 12 кг.

Спорткар T.43 предполагается снабжать 1,5-литровым 3-цилиндровым бензиовым турбомотором мощностью 223 л.с. и 6-ступенчатой МКП. Силовой агрегат располагается в пределах колесной базы за сиденьями водителя и пассажира, колесная баз — 2500 мм, длина — 3640 мм. В сущности, речь идет о машине класса Lotus Elise , чей созданный еще в начале 90-х алюминиевый монокок лег в основу множества спорткаров других фирм, в том числе первого электромобиля фирмы Tesla . Мюррей мечтает о таком же сценарии, только на более высоком технологическом уровне. Он утверждает, что технология iStream применима не только для автомобиля любых типов и классов, но и для самолетов и поездов.

К слову, дешевым карбоном, используемым в качестве усилителя, в начале этого десятилетия сильно увлеклась фирма BMW и даже успела выпустить на рынок две модели с его использованием — электромобиль i3 и флагманский седан 7-й серии поколения G11/G12. Впоследствии, однако, баварцы от карбона отказались — по неофициальной информации, из-за того, что процесс изготовления углепластиковых деталей даже из неструктурированного вторсырья плохо поддается автоматизации и создает много узких мест в технологической карте производства массовых моделей.

Кузов BMW 7-й серии поколения G11/G12 Мы не знаем, является ли Гордон Мюррей таким же гениальным технологом, как конструктором, но пока что он полон надежд по поводу своей концепции iStream и намерен непременно довести ее до серийного производства.

По материалам: www.kolesa.ru