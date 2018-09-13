4 мотоцикла, которые отлично подходят для города

Мотоциклы очень часто попадают впросак в городской среде, так как на дорогах мегаполисов слишком много машин и людей, которые не всегда могут вовремя заметить мотоцикл.

Но байк байку рознь, и есть модели, отлично подходящие для езды по улицам больших городов.

Honda Grom Компактный мотоцикл, который весит так мало, что его путают с питбайком. Одноцилиндровый мотор на 125 кубов, который расходует чуть меньше двух литров на 100 километров пути очень хорошо смотрится с бензобаком на 5.5 литров.

Suzuki TU250X Мотоцикл с великолепным классическим дизайном и не менее великолепными данными: одноцилиндровый двигатель с четырьмя тактами на 250 кубов, воздушным охлаждением и целыми 12 литрами бензобака.

Yamaha TW200 Небольшой, легкий и экономный байк, который имеет очень толстые шины для езды по плохим или замусоренным дорогам. Отлично подходит для городов в СНГ и выездов за городскую черту. Весом в 126 килограмм, он имеет двигатель на 16 лошадиных сил и 196 кубов.

Kawasaki KLR 650 KLR 650 — короткий, надежный, маневренный байк с прекрасным запасом хода. Ветровое стекло, багажник, задняя рама, приспособленная для амортизации — архитектура модели обеспечит очень комфортную езду. А за быструю и долгую езду отвечает 650-кубовый мотор на 42 лошади, с 4 тактами, 5 передачами и 23 литрами бензобака.