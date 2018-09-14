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Audi показала тизеры своего первого серийного электромобиля
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Audi показала тизеры своего первого серийного электромобиля 

Популярная механика + ещё 9 1 час назад
Фото: Популярная механика
На данный момент финальные характеристики серийного полностью электрического кроссовера e-tron неизвестны. Ранее, однако, Audi указывала, что машина будет оборудована двумя электромоторами, которые смогут выдавать в общей сложности 355 лошадиных сил и 561 Нм крутящего момента. По предварительной информации, e-tron получит батарейный блок емкостью 95 киловатт-часов и сможет проехать на одном заряде около 400 километров (согласно ездовому циклу WLTP).
Какие характеристики получит финальная, серийная модель, станет известно уже совсем скоро. Audi презентует модель на мероприятии в Сан-Франциско, Калифорния, США, которое состоится в начале следующей недели.
Напомним, недавно свой первый серийный электромобиль представила компания Mercedes-Benz.
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