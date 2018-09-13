Audi распространил изображение товарного электро-кросса e-tron

Мировую премьеру серийной версии «паркетника» Audi e-tron планируется провести уже через несколько дней, но немецкий бренд решил заранее опубликовать изображения своего полностью электрического кроссовера.

Многим известно, что производство по выпуску электро-кроссов от Audi уже запущено в начале сентября, однако сама модель еще не получила официальной презентации.

На сегодняшний день немецкая компания подогревает интерес к своей электрической версии кроссовера при помощи тизерных публикаций.

Очередная картинка от Audi демонстрирует автомобиль, укрытый покрывалом, хотя ранее в Сети уже мелькали фото испытаний прототипа e-tron. И тогда эксперты сделали выводы, что немецкий электрокар не будет иметь разительных отличий от одноименной концептуальной версии, показанной еще в 2015 году.

Предполагается, что полностью электрифицированный кросс получит два мотора, питающихся от литий-ионной батареи, емкостью 95 кВт/ч. Производитель обещает общую мощность двигателя на уровне 360 лошадиных сил, а при переключении на спорт-режим мощность будет возрастать до 408 л.с. При этом запас хода будущего электро-кросса должен соответствовать 400 км/ч.