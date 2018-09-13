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Опубликованы первые изображения Audi e-tron
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Опубликованы первые изображения Audi e-tron 

Daily-Motor + ещё 7 42 минуты назад
Фото: Daily-Motor
Немецкая компания решила подогреть интерес автомобилистов к своему будущему электрокару и опубликовала в интернете его первые официальные изображения.
Как известно, компания Audi очень любит растягивать интригу до последнего момента, поэтому и на этих изображениях не удастся рассмотреть кроссовер полностью. Е-tron был спрятан под полотно, сквозь которое лишь немного просвечивались светодиодные фары оригинальной формы. Что касается формы кузова, то очертания совпадают с моделью, которая была представлена ранее в качестве прототипа. Напомним, что предсерийная модель была показана на Женевском автосалоне несколько месяцев назад.
Новый электрокар будет работать за счёт мощной электроустановки, отдача которой дойдёт до 560 лошадиных сил. Кроме того, кроссовер получит систему полного привода. Если же использовать специальный режим, то мощность авто можно будет разогнать вплоть до 400 лошадиных сил. До первой сотни паркетник может добраться всего за 6 секунд, а максимально возможная скорость не превышает 200 километров в час.
Больше подробностей можно будет узнать во время презентации, которая состоится уже совсем скоро, в следующий понедельник.
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