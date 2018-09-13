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Серийный кроссовер Audi, у которого Lexus оспаривает право быть первым: новое фото
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Серийный кроссовер Audi, у которого Lexus оспаривает право быть первым: новое фото 

Карельские вести + ещё 2 1 час назад
Фото: Карельские вести
Немецкий премиум-бренд распространил изображение товарного электрического «паркетника» e-tron. Мировая премьера новинки состоится уже через несколько дней.
Серийное производство электрокросса Audi e-tron стартовало в Брюсселе в начале текущего месяца, при этом сама модель пока еще не представлена — ее первый публичный показ пройдет 17 сентября в рамках специального мероприятия в Сан-Франциско. Интерес к своему новому «паркетнику» Audi подогревает с помощью тизеров — очередное изображение появилось на пресс-сайте бренда.
Товарный e-tron все еще спрятан под покрывалом, впрочем, ранее немцы уже не раз выкладывали в Сеть снимки тестовых прототипов модели. Судя по тем кадрам, серийный электрокар практически полностью сохранил внешний облик своего предшественника — одноименного концепта, дебютировавшего три года назад.
По предварительным данным, Audi e-tron оснащен двумя электродвигателями (по одному на каждой оси) и литий-ионной батареей ёмкостью 95 кВт*ч. Совокупная отдача — около 360 л.с., а в спортивном режиме мощность кратковременно может быть увеличена до 408 л.с. На одной зарядке «паркетник» проедет где-то 400 км (по циклу WLTP). Также в арсенале электрокара значится особая система рекуперации энергии, обеспечивающая до 30% запаса хода.
Новость дополняется
По материалам: www.kolesa.ru
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