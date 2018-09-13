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Причины, по которым следует выбирать ORW диски внедорожникам
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Причины, по которым следует выбирать ORW диски внедорожникам 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Внедорожники являются одними из самых надежных видов автомобилей, и совсем неудивительно, что они уже давно набирают популярность.
Но даже у внедорожников есть слабое место, и нередко им являются колесные диски. Абсолютное большинство внедорожников более тяжелые, чем седаны или купе, а некоторые из них соревнуются в весовой категории с какими-нибудь фургонами.
Огромный вес приходится выдерживать подвеске, платформе, шинам и дискам. И диски весьма часто изнашиваются. Off Road Wheels — компания, производящая колесные диски специально для внедорожников, сделанных в России, Америке, Китае или Европе.
Размеры варьируются от R15 до R18. Но самой главной особенностью является то, что Off Road Wheels делает диски из стальных листов, что делает их куда доступнее литых или кованых дисков.
У бренда есть модели с отрицательным вылетом, бэдлоками, специальными противоснежными отверстиями. Диски делаются из сверхпрочной стали и их архитектура спроектирована с учетом всех правил сопромата.
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