Драйверский Porsche 911 R превратили в 3D-пазл

Немецкий производитель развивающих игр Ravensburger сделал для Porsche масштабную копию драйверского спорткара 911 R. Модель представляет собой трехмерный пазл, состоящий из 108 элементов. Цена игрушки в Германии составляет 49,9 евро (около четырех тысяч рублей по текущему курсу).

Для тех, кто предпочитает традиционные пазлы Ravensburger также выпустил набор из 1000 элементов. На картинке изображен Porsche 911 R, но цена пазла значительно меньше — 13,49 евро (около тысячи рублей).

Porsche 911 R, выпущенный в честь гоночного автомобиля 1967 года, дебютировал на женевском автосалоне в 2016 году. Спорткар построили на базе модификации 911 GT3 RS с капотом и крыльями из углепластика, а крышей из магниевого сплава. Из-за отказа от заднего ряда сидений, аудиосистемы и климатической установки масса 911 R составила 1370 килограммов — на 50 килограммов легче исходного 911 GT3 RS.

Купе оснастили четырехлитровой оппозитной «шестеркой», развивающей 500 лошадиных сил и 460 Нм крутящего момента. Двигатель сочетался только с шестиступенчатой механической спортивной коробкой передач с функцией автоматической перегазовки.

Porsche 911 R способен разгоняться с места до ста километров в час за 3,8 секунды, а его максимальная скорость составляет 323 километра в час. В настоящий момент выпуск модели прекращен. Общий тираж составил 991 экземпляр — отсыл к внутреннему обозначению текущего поколения 911-го. Цена спорткара на вторичном рынке составляет около 350 тысяч долларов (24 миллиона рублей).