Ещё
Драйверский Porsche 911 R превратили в 3D-пазл
Далее:
Читайте также:
Ещё

Драйверский Porsche 911 R превратили в 3D-пазл 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Немецкий производитель развивающих игр Ravensburger сделал для Porsche масштабную копию драйверского спорткара 911 R. Модель представляет собой трехмерный пазл, состоящий из 108 элементов. Цена игрушки в Германии составляет 49,9 евро (около четырех тысяч рублей по текущему курсу).
Для тех, кто предпочитает традиционные пазлы Ravensburger также выпустил набор из 1000 элементов. На картинке изображен Porsche 911 R, но цена пазла значительно меньше — 13,49 евро (около тысячи рублей).
Porsche 911 R, выпущенный в честь гоночного автомобиля 1967 года, дебютировал на женевском автосалоне в 2016 году. Спорткар построили на базе модификации 911 GT3 RS с капотом и крыльями из углепластика, а крышей из магниевого сплава. Из-за отказа от заднего ряда сидений, аудиосистемы и климатической установки масса 911 R составила 1370 килограммов — на 50 килограммов легче исходного 911 GT3 RS.
Купе оснастили четырехлитровой оппозитной «шестеркой», развивающей 500 лошадиных сил и 460 Нм крутящего момента. Двигатель сочетался только с шестиступенчатой механической спортивной коробкой передач с функцией автоматической перегазовки.
Porsche 911 R способен разгоняться с места до ста километров в час за 3,8 секунды, а его максимальная скорость составляет 323 километра в час. В настоящий момент выпуск модели прекращен. Общий тираж составил 991 экземпляр — отсыл к внутреннему обозначению текущего поколения 911-го. Цена спорткара на вторичном рынке составляет около 350 тысяч долларов (24 миллиона рублей).
Motor.ru: последние новости
Subaru улучшила спорткупе BRZ «Лексусы» оснастят виртуальными зеркалами Рестомод 45-летнего Ford Bronco оценили дороже Mercedes-Benz G 63 AMG
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запашный попал в серьезную аварию3
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран16
Новый внедорожник УАЗ: первые подробности
Названы самые популярные внедорожники России
DS 3 Crossback рассекретили до премьеры
Видео
00:57
Плавкран протаранил Крымский мост
ДТП
00:44
Жуткое ДТП на Крымском мосту: движение перекрыто
ДТП
«Мясорубка»: Топ-5 ДТП недели
ДТП
01:44
«Форсаж на МКАДе»: москвичка устроила гонки с полицией и пошла на таран
ДТП
01:03
Дукалис попал в ДТП
ДТП
01:00
Спешил убить: бешеный «бумер» погубил семью
ДТП
03:16
Автобус с россиянами не доехал до аэропорта
ДТП Ближний Восток
«Никогда не увижу сына»: сбившей ребенка дали срок
ДТП Статьи
01:17
Глава «Газпрома» попал в ДТП
ДТП
04:10
Водители готовятся к худшему
Автоновости Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение